Çocuk işçi için ev ziyareti yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, "Çocuğun yeri sokak veya tarla değil, okuldur" mesajıyla birlikte çocuk işçiliğiyle topyekün mücadele başlatıldı. 10 bakanlık 'Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Eylem Planı' hazırladı. Proje dahilinde, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler ve faaliyetler belirlendi.

MÜCADELE BİRİMİ

Buna göre, okul yöneticileri çalışan çocukların ailelerine ulaşıp ev ziyaretleri yapacak. Çocuk hakları ihmal ve istismarı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı aile eğitimi programları yaygınlaştırılacak. 'Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Birimi' kurulacak.

Çalışan ve eğitimden yararlanamayan çocuklar için tamamlayıcı eğitim programları uygulanacak. Tüm çalışan çocukların okula devamsızlığının takibi için takip ekipleri oluşturulacak. Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının okula devamını sağlamak üzere prefabrik okullar yaygınlaştırılacak. Proje kapsamında okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi için çalışmalar da başlatılacak. Hem çalışan hem de okuyan çocuklar tespit edilerek mülki amirlere bildirilecek ve eğitime kazandırılacak.

TEZ KONUSU OLACAK

Mevsimlik tarım göçü veren illerde istihdam olanaklarının artırılması, çocuk işçiliğiyle mücadelenin yüksek lisans ve doktora programlarında tez konusu olarak alınmasının teşvik edilmesi de eylem planında yer aldı. Çalışma riskindeki çocukların mesleki eğitime yönlendirilmesi, fiziksel ve psikolojik risklerden etkilenmiş çocukların Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla desteklenmesi, belgesel ve filmlerle toplumsal farkındalığın artırılması da planlandı.

Çocuk işçiliğiyle mücadele 10 bakanlık üzerinden yürütülecek

* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

* Milli Eğitim Bakanlığı

* Adalet Bakanlığı

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

* İçişleri Bakanlığı

* Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

* Sağlık Bakanlığı

* Gençlik ve Spor Bakanlığı

* Kültür ve Turizm Bakanlığı

* Kalkınma Bakanlığı

BURAK ERDEM ÇELİK