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10 Kasım'da göbek atan müdüre maaş cezası
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da Adana'da Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi'nin bahçesinde göbek atan okul müdürü Mehmet Sırrı Huylu'ya maaş cezası verildiğini belirtti
Okul Müdürü Huylu'nun 10 Kasım törenlerinde Selda Bağcan'ın seslendirdiği 'Mavi Gözlüm' türküsü ile göbek attığı görüntüleri sosyal medyada yer almıştı. CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, görüntülerin tepki görmesi sonrasında bir önerge ile konuyu Meclis gündemine taşıdı.
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: Özdiş, Bakan Yılmaz'ın yanıtlaması üzere verdiği önergede, "Adana'da Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi müdürünün okul bahçesinde göbek atarak oyun oynadığı iddiaları ve olayın videosu yerel basında sıkça yer almıştır. Söz konusu video ve iddialardan haberiniz var mıdır? Söz konusu şahıs hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır" sorularını yöneltti.
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