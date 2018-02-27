Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı

HAZİNE Müsteşarlı-ğı'nın sigorta hakemliği için yaptığı sınav sigorta sektöründe ortalığı karıştırdı. Geçen yıl ekim ayında yapılan sınava 232 kişi girdi. Sınavı kazanan 25 kişiden 15'i Hazine personeli olması dikkat çekti. Sınavı itiraz üzerine önce Hazine iptal etti. Ancak Hazine personeli olmayan diğer kazananların itirazı ile bu iptal kararı kalktı, Hazine sınavla ilgili soruşturma başlattı.

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre: Sigortacılık sektöründe tahkim sistemi 2007 yılında getirildi, 2009 yılında da faaliyete geçti. İtiraza giden dosya sayısı 2015 yılından itibaren artmaya başladı. Hakem listesinde sigorta şirketlerinde çalışmış ayrılmış veya emekli olmuş kişiler, yargı mensupları, avukatlar, devlet memurları bulunuyor. 171 hakemden 51'i Hazine personelinden oluşuyor. 2016 yılında itiraza 42 bin 935 dosya gitti. Bunlardan 22 bin 308'i hukukçulara, 12 bin 373'ü Hazine personeline, 8 bin 254'ü de diğer hakemlere gitti. 2017 yılında dosya sayısı 72 bin 980 oldu. Bunun 39 bin 186'sı hukukçulara, 20 bin 380'i Hazine personeline, 13 bin 524'ü de diğer hakemlere gitti. Dosya başına 300 lira alınıyor. Ancak vergi kesintisi yapılıyor. Hazine'den verilen bilgiye göre 2016 ve 2017 yılında hakem başına aylık net 6 bin 952 lira ödeme yapıldı. Bu ödeme hakem devlet memuru da olsa yapılıyor.