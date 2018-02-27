Perşembe İstanbul ve Ankara kar yağışlı-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, batı ve iç kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.