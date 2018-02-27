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Perşembe İstanbul ve Ankara kar yağışlı-Haritalı
İstanbul kar ne zaman yağacak, İstanbul'a kar geliyor mu sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerine göre İstanbul'a perşembe günü yani 1 Mart tarihinde kar yağacak
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye ve Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, İç Anadolu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, batı ve iç kesimlerde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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