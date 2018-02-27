1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM: İstismarcılar, cezadan evlenerek kurtulamaz

yaş altı çocukla ilişki suçundan hükümlü iki kişinin başvurusunu reddeden AYM, emsal bir karara imzaattı. AYM, mağdurelerle evlenen başvurucuların tutukluluğunun, aile hayatını hedef alan eylemlerinden değil, cinsel istismar suçunu işlemeleri nedeniyle aldıkları cezaların infazından kaynaklandığını vurguladı
27 Şubat 2018 07:30
Yazdır
AYM: İstismarcılar, cezadan evlenerek kurtulamaz

Anayasa Mahkemesi, 15 yaşından küçük çocuklarla cinsel ilişkiye giren ve bu birlikteliklerinden birer de çocukları olan iki ayrı başvurucunun, mağdurelerle evlenmiş olmalarına karşın cezaevinde tutulmaları nedeniyle yaptıkları başvuruyu reddetti. Başvurulara ilişkin ilk olay Adana'da meydana geldi. Suç tarihinde 18 yaşından küçük olan T.A. hakkında, suç tarihinde 12 yaşında olan (1994 doğumlu) mağdureyi kaçırıp alıkoyma ve cinsel ilişkide bulunma suçlarından dava açıldı. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren mağdure, kendi isteğiyle T.A. ile birlikte kaçtığını ve karı koca hayatı yaşadığını, bu beraberliklerinden nüfusa kaydı yapılmayan 9 Aralık 2007 doğumlu bir çocuğunun olduğunu söyledi. Yerel mahkeme, 14 Şubat 2011'de T.A.'yı, 15 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle 8 yıl 4 ay, 15 yaşından küçük çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma suçu nedeniyle ise 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 10 yıl 10 ay hapse mahkum etti. Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin onama kararını öğrenen T.A., Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptı.

Diğer olay ise Kütahya'da yaşandı. Suç tarihinde 17 yaşında olan İ.E. hakkında, suç tarihinde 13 yaşında olan çocuğun cinsel istismarı suçundan dava açıldı. İddianamede, İ.E. ile mağdurenin birlikteliğinden 22 Nisan 2008 doğumlu bir çocukları olduğu belirtildi. Kütahya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, İ.E.'yi 15 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle 8 yıl 4 ay hapse mahkum etti. Karar, Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nce onandı. İ.E. de Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

'Olumsuz etkileri olacağı açık'

T.A. ve İ.E., ayrı ayrı Anayasa Mahkemesi'ne verdikleri başvuru dilekçelerinde, suç mağdurlarıyla evlenmiş olmalarına karşın cezaevinde tutulmalarından dolayı aile hayatlarının sürdürülememesi nedeniyle aile hayatlarının saygı hakkının ihlal edildiğini iddia etti. Anayasa Mahkemesi, her iki başvuruyu da kabul edilemez buldu. Ayrı ayrı verilen kararlarda, suçtan sonra mağdurelerle evlenen başvurucuların cezaevinde bulunmalarının aile hayatları üzerinde olumsuz etkiler doğuracağının açık olduğu ancak bu durumun kamu makamlarının aile hayatını hedef alan işlem veya eylemlerinden kaynaklanmadığı, 5237 sayılı TCK'nın 103. maddesinde düzenlenen küçük yaşta çocuğu cinsel istismar suçunu işlemelerinden kaynaklandığı belirtildi.

12 yaşından küçüklere istismara müebbet geliyor

Çocuk istismarını önlemeye yönelik kurulan Çocuk İstismarı Komisyonu'nun çalışması şekillenmeye başladı. Buna göre 12 yaşını tamamlamamış çocuğa cinsel istismarda bulunana verilen 10 yıllık hapis cezası artırılacak. Bu istismarın vücuda organ veya sair cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda verilen 18 yıllık hapis cezası ise müebbet hapse kadar yükseltilecek. 18 yaşından küçük çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi de üst sınır olan 15 yıl hapse mahkum edilecek. TCK'nın 62. maddesinde düzenlenen takdir indirimi de çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında uygulanamayacak.

'Okulda, sokakta istismara hayır'

İstanbul Bahçeşehir'de bulunan bir lisede görevli temizlik görevlisinin bir süredir kız öğrencileri taciz ettiği iddiaları üzerine, veli ve öğrenciler okul önünde eylem yaptı. Okul müdürü ve temizlik görevlisinin görevden alınmasını isteyen öğrenci ve veliler "Okulda sokakta istismara hayır", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, idare etmiyoruz" sloganları attılar. Başakşehir İlçe Milli Müdürlüğü tarafından da okul müdürü ve temizlik görevlisi hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi.

Türker Karapınar

Milliyet
Bu haber 994 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM'den eşcinsel asker kararı
20 Şubat 2018 08:45		 Anayasa Mahkemesinden 'kişi hürriyeti' ihlali kararı
16 Şubat 2018 12:21
AYM'den 'kayıp elektrik' kararı
15 Şubat 2018 11:45		 Anayasa Mahkemesine 173 bin bireysel başvuru
13 Şubat 2018 19:22
AYM'nin 14 Şubat tarihli gündemi belli oldu
08 Şubat 2018 12:39		 Anayasa Mahkemesi, BES kanununun iptal istemini reddetti
08 Şubat 2018 02:40
Anayasa Mahkemesi'nden müstehcen site kararı
07 Şubat 2018 20:24		 AYM: Twitter'dan hakaret edeni bulamamak hak ihlali değil
07 Şubat 2018 18:40
AYM: Yargıyı eleştiren vatandaşa ceza vererek, hakkı ihlal edildi
06 Şubat 2018 12:41		 201 TL'lik zarar için Anayasa Mahkemesini uğraştırmayın kararı
06 Şubat 2018 11:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
re5pective07 1
çizgi film izleyen yetişkin 1
Müşteri hizmetleri yetkilisi 2
2.lig kırmızı grup 1
hastane 2
Moderatörler ile oynanan oyunlar 3
intihar 1
dr.gandalf 1
limonlu su içen ablalar 1
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam