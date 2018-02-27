Konya'nın yeni cazibe merkezi 'Aladağ'

Konya'yı kış turizminde iddialı bir konuma getirmeyi hedefleyen ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Derbent ilçesinde kurulacak Aladağ Kayak Merkezi'nde artık sona gelindi. 2 milyon metrekarelik alana kurulacak kayak merkezi için ilk etapta rakımı 2 bin 350 metre ile bin 900 metre olan iki pist yapılacak. Fizibilitesi tamamlanan ve önümüzdeki ay içinde teknik çalışmaları bitecek kayak merkezi için daha sonra ihaleye çıkılacak. 17 Aralık 2018'de yani Şeb-i Arus'ta projenin birinci etabının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılması planlanıyor. 30 kilometrelik toplam pist alan uzunluğu ile Türkiye'nin en büyük ve en önemli kayak merkezlerinden biri olacak Aladağ Kayak Merkezi hakkında değerlendirmelerde bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, tesisin uluslararası kayak merkezlerinin bir benzeri olacağını söyledi.

'Turizm çeşitliliği artıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve bölgenin turizm merkezi ilan edilmesiyle sürecin hızlandığına vurgu yapan Başkan Akyürek, "Konya, bir tarih ve kültür şehri. Yılda yaklaşık 2.5 milyon kişinin geldiği Konya, son yıllarda turizm alanındaki çeşitliliğini artırıyor. Bu bağlamda kış turizminde de iddialı konuma gelmek amacıyla Aladağ Kayak Merkezi'ni hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin desteğiyle projemiz hızla ilerliyor. Yol çalışmalarımızla birlikte yarım saat içinde Konya merkezden Derbent'e gelme imkanı sağlanacak. Ayrıca Aladağ'a çıkarken de Türkiye'nin en güzel manzaralarından biriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Kayak merkezinin hayata geçmesiyle birlikte Konya, birçok alanda olduğu gibi kış turizminde de iddialı bir duruma gelecek" diye konuştu.

Doğa sporlarının merkezi

Tesiste sadece kayak değil doğal ve tabi güzellikleri görme ve gezi açısından da Aladağ'ın bir avantaj oluşturduğunu kaydeden Başkan Tahir Akyürek, Derbent'teki söz konusu güzelliği geliştirip güçlendirerek bölge ve ülke turizmine kazandıracaklarının altını çizdi. Tesisin aynı zamanda doğa sporlarının da bir merkezi olacağını belirten Başkan Akyürek, şu ifadeleri kullandı: "Kayak tesislerinin hayata geçmesi konusunda her zaman destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, özellikle de fikir aşamasından proje ve uygulama aşamasına kadar her türlü çabayı gösteren Derbent Belediye Başkanımız Sayın Hamdi Acar'a şükranlarımı sunuyorum."

Kayak tesisleri için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol yaptıklarını ve kısa sürede sosyal tesislerin yapımının başlayacağı müjdesini veren Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, 2 bin 400 rakamlı Aladağ'ın Türkiye'nin ilk 5 kayak merkezinden biri olacağını dile getirdi. Tesislerle ilgili fizibilite raporunun Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandığını hatırlatan Başkan Hamdi Acar, yaz aylarında mekanik tesisler, enerji nakli ve günübirlik tesisler yapılmasının planlandığını aktardı.

Konya'ya değer katacak

2 bin 400 rakamlı Aladağ'ın Türkiye'nin ilk 5 kayak merkezinden biri olacağını ifade eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, şunları söyledi: "Kayak merkezinin Konya'ya önemli bir değer katacağına inanıyorum. Aladağ'ın, Şeb-i Arus için dünyanın dört bir tarafından gelen yerli ve yabancı turistler için alternatif turizm merkezi olacak. Aladağ'daki proje Konyamıza renk katacak. Bu dev eserin Konya'ya kazandırılmasında büyük emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Akyürek ile ekibine teşekkür ederim."

Ecdat Bahçesi nostalji sunuyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı Ecdat Bahçesi Kalehan, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izleriyle ziyaretçileri adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Geçmişte başkentlik yapmış Konya'nın yeni Türkiye'nin her alanda lokomotif şehirlerinden biri olacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı yatırımlar arasında Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ecdat Bahçesi-Kalehan dikkat çekiyor. Yaklaşık 30 milyon TL'ye mal olan eserin en önemli özelliği Selçuklu ve Osmanlı mimarisi ile ecdat hatırasını yaşatması ve ziyaretçilerine doyumsuz bir nostalji sunması.

110 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen Ecdat Bahçesi-Kalehan'da; surlar içinde tarihi limanı, 12 bin 500 metrekarelik göleti, boğaz yalısı, Osmanlı Sokağı, Namazgah Çeşmesi, seyir kulesi, deniz feneri, Osmanlı otağı amfisi, Hasbahçe, Selçuklu Hanı Konya Mutfağı, Selçuklu ve Osmanlı kameriyeleri, ve sosyal donatılar bulunuyor.

Türkiye'ye model olacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Osmanlı'nın da önemli merkezleri arasında yer alan Konya'da hizmete sundukları bu özel tasarım muhteşem eserin Türkiye'ye model olacağını ifade etti. Eserin ecdat hatırasının yaşatılmasının yanında şehrin yeşil dokusuna da katkı sağladığını dile getiren Başkan Akyürek, eserin ziyaretçilerini Selçuklu ve Osmanlı dönemini yansıtan yapılarıyla tarihte yolculuğa çıkardığını kaydetti.

Atlı askerler bekliyor

Zırh ve kalkanıyla Osmanlı askerini canlandıran iki görevlinin nöbet beklediği kapıdan giren ziyaretçilere, Ecdat Bahçesi Kalehan'da Yeniçeriler ile atlı Selçuklu askerleri eşlik ediyor.

Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan ve çok sayıda eseri barından şehre kazandırılan eser, çevre düzenlemeleri ve tefrişatı ile birlikte 30 milyon TL'ye mal oldu.

Bin yıllık tarih göz kamaştırıyor

Romalılardan Selçuklulara ve Osmanlılara kadar 2 bin yıllık geçmişi ile hala Konya ticaretinin kalbi olan Bedesten, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 687 işyerinde birden yapılan restorasyonla dünyanın dikkatini çekti. Konya Büyükşehir, şehir genelindeki bütün tarihi eserlere, ecdat yadigarlarına sahip çıkıyor ve onların gelecek kuşaklara aktarılması için restorasyon çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda 2004 yılından bu yana Konya merkez ve ilçelerde bugüne kadar 3 bine yakın sivil mimari örneği ve tarihi eser restore edildi.

Restore edildi

Anadolu'nun vatan yapılmasında büyük bir rol üstlenen Selçuklu payitahtı Konya'da ecdada vefa kapsamında yapılan çalışmalarda en dikkat çekeni Tarihi Bedesten restorasyonu. Geçmişi 2 bin yıl önceye dayanan Bedesten'de Büyükşehir eliyle tam 2 bin 687 işyeri restore edildi. Dünyada aynı anda yapılan bu kadar büyük bir restorasyon çalışması olmadığı için büyük ses getiren çalışmayla Bedesten, eski günlerine dönerek Konya ticaretinin ve turizmin merkezi haline geldi. İşyerlerinin tamamen ele alındığı, çatıların yenilendiği çalışmada kanalizasyon, yeni su şebekesi, doğal gaz şebekesi, elektrik, internet altyapısı yeniden düzenlendi. Bedesten'i ziyaret ederek esnaflarla görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi ve başarılı bir çalışma olduğunu belirterek Başkan Tahir Akyürek'i tebrik etti.

Türkiye'ye örnek bisiklet yolları

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de en fazla bisikletin kullanıldığı şehir olan Konya'da ilk kez bisiklet yolları oluşturarak tüm Türkiye'ye örnek oldu. Konya'da bisiklet sürücüleri için yapılan yaklaşık 500 kilometre bisiklet yolu her geçen gün artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, örnek bisiklet yolları ile kullanıcılara güvenli ortam sağlandığını belirterek, yoğun trafikte bisikletler ile ulaşımı emniyetli hale getirmek amacıyla merkez ve ilçelerde 500 kilometre ayrılmış bisiklet yolu ile çok sayıda bisiklet parkı oluşturulduğunu ifade etti. Enerji verimliliği, çevre dostu olması ve sağlıklı bir ulaşım aracı olması gibi özellikleri nedeniyle önemli bir ulaşım türü olan bisikletin yaygınlaşması için çalıştıklarını kaydeden Başkan Akyürek, yeni yapılan bisiklet yollarının trafik mavisi renginde olduğunu ve bisiklet figürleri ile belirgin hale getirildiğini vurguladı.

Eren AKA