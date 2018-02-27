FETÖ'cü üniversitenin rektörü ABD İçişleri Bakanlığı'na dava açtı

Doğu Virginia Federal Bölge Mahkemesi'ne 13 Aralık'ta başvuru yapan Saraç, İçişleri Bakanlığı'nin kendisi tarafından yapılan ABD Vatandaşlığına Kabul başvurusuna olumlu bir cevap vermediğini söyleyerek, mahkemenin konuya müdahil olmasını istedi. Dosya numarası 1:2017-cv-01423 olan davada hakim Anthony Trenga, ABD İçişleri Bakanlığı'nın 45 gün içerisinde konuyla ilgili yeni bir karar vermesini istedi.

30 Ocak'ta verilen karara göre ABD İçişleri Bakanlığı, 15 Mart'a kadar vatandaşlığa kabul başvuruyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir cevap vermek zorunda.

FETÖ firarisi Emre Uslu'nun uzun bir süredir çalıştığı VIU, örgütün ABD'de kurduğu ilk eğitim kurumlarından biri. Washington merkezli Göçmen Çalışmaları Merkezi'nden (CIS) David North'un Ocak'ta yazdığı bir makalede, VIU'nun eğitim kalitesinin oldukça düşük olduğu belirtilirken, mezun olan göçmen öğrencilere sağladığı yasal iş imkanlarıyla kar deposu haline geldiğini vurguladı. North'un derlediği verilere göre, VIU 2014'te 2 milyon dolar, 2015'te ise 8,5 milyon dolar kar elde etti. Üniversitenin 2015'teki kar marjı ise yüzde 41 gibi bir yüksek oran.

ZOR KARAR

Saraç'ın vatandaşlık başvurusuyla ilgili ABD İçişleri Bakanlığı'nı zor bir sürecin beklediğine dikkat çeken North, "Çünkü Türkiye'nin halihazırda Fethullah Gülen'in iadesi dolasıyla ABD'ye kızgın" ifadelerini kullandı.

North konuyla ilgili açıklamasında sözlerini şöyle sonlandırdı: Saraç'a vatandaşlık verilirse bu daha büyük bir diplomatik sorun yaratabilir.