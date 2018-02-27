F-16 pilotları 6 haftalık eğitimle F-35'ler uçaracaklar

ABD'nin başkenti Washington'un yakınındaki Patuxent River Askeri Üssü, Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in de aralarında bulunduğu bir grup Avrupalı basın mensubuna kapılarını açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın davetlisi olan basın mensuplarına yeni nesil F-35 savaş uçaklarının testlerinin yapıldığı merkez tanıtıldı. Türkiye'nin ilk F-35 uçağına bir yıl içinde kavuşması beklenirken ABD'li yetkililer, uçakların son derece güvenli ve kullanımının da son derece basit olduğunu vurguladı. Yetkililer, F-16 pilotlarının 6 haftalık eğitimle F-35'e geçiş yapabildiğini anlattı.

Patuxent Askeri Üssü, uçak gemilerine konuşlandırılan, kısa mesafede kalkış ve dikey iniş (STOVL) özelliğine sahip F-35B tipi uçaklara ev sahipliği yapıyor. F-35A tipi uçaklardan şimdiye kadar 30 adet sipariş veren Türkiye, uçak gemisine sahip olma hedefine bağlı olarak F-35B tipi uçaklarını da gündeminde tutuyor.

HEDEF 100 UÇAK

2012 yılında, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel, amfibi geminin hizmete girmesinin ardından STOVL özelliğine sahip uçakların filoya katılmasına yönelik planlama yapıldığını açıklamıştı. Türkiye, ortağı olduğu Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) projesi kapsamında 100 adet F-35 savaş uçağı alacak. Bunlardan 30'unun kesin siparişi verilmiş durumda.

Hava Kuvvetleri için F-35A tipi uçaklar sipariş edilirken, 2020'li yıllardan itibaren TCG Anadolu ve sonrasında inşa edilmesi planlanan daha büyük uçak gemisi üzerinde konuşlandırılmak üzere, Deniz Kuvvetleri için de STOVL özelliğine sahip F-35B uçaklarının sipariş edilmesi bekleniyor.

'UÇAĞI İNDİRMEYİ YARIM SAATTE ÖĞRENİRSİNİZ'

Askeri üste görev yapan test ekibinin Şef Mühendisi Andrew Maack, "Bu uçaklar son derece güvenli. Uçuş anında yaşanabilecek arızalarda alternatif üreterek görevine devam edebiliyor. Bilgisayar özelliklerinin ön plana çıkması sayesinde, uçağın kullanılması çok kolay. F-16 pilotları önce 4 hafta dershane ve ardından 2 haftalık uçuşla eğitimi tamamlıyor. Siz de simülatöre yarım saat otursanız, bu uçağa dikey iniş yaptırabilirsiniz" dedi.

'AMBARGO SÖZ KONUSU DEĞİL'

Avrupalı basın mensupları ABD Kongresi'ni de ziyaret etti. Türkiye'nin ABD'den silah tedarik etmekte zorluk yaşamasını HABERTÜRK'e değerlendiren bir Kongre yetkilisi, "Biz silah transferlerimizi yapıyoruz. Ambargo söz konusu değil. Olmayacak da. Zaman zaman Kongre'nin silah sistemlerinin satışına onay vermesinin uzun zaman aldığı doğru. Ama ABD'nin müttefiklerin ihtiyaç duyduğu sistemleri vermemek gibi bir politikası kesinlikle yok. Bu konular Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyareti sırasında da görüşüldü. Türkiye ile daha yapıcı ilişkilere sahip olmamızı ve birlikte çalışmamızı sağlayacak bir yola girdiğimiz konusunda umutluyum. ABD'nin herhangi bir müttefikine silah satışını durdurmak gibi bir niyeti kesinlikle yok" diye konuştu.