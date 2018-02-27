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Kudüs bilinci, okullarda işlenecek
Kudüs'ün tarihi statüsünün önemi okullarda işlenecek
Ülke çapında farkındalık oluşturmak amacıyla Kudüs'ün kutsallığı ve tarihi statüsü, tüm ortaöğretim öğrencilerine aktarılacak.
İşte MEB'in illere gönderdiği resmi yazı
T.C.
Sayı : 84037561-821.05-E.3299868 ' 15.02.2018
VALİLİĞİNE
Öğrencilerimizin; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, demokrasi ve insan haklarına saygılı, sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, yaşadığı dünyaya sahip çıkan, bugüne ve geleceğe fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirilmeleri Bakanlığımızın hedef ve öncelikleri arasındadır.
Ülkemizle birlikte tüm dünyada; vicdanın, adaletin, karşılıklı saygının tesisinin ve sürdürülebilmesinin mihenk taşı, üç semavi dinin kutsal mekanlarının bir arada yer aldığı barış içinde yaşandığı Kudüs tüm insanlık için önemli bir değerdir.
Bu itibarla; İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu tarafından
2018 yılı "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" olarak ilan edilen Kudüs'ün kutsiyetinin
ve tarihi statüsünün önemi konusunda ülke genelinde başta eğitim camiamız olmak
üzere toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla tüm ortaöğretim kuramlarında
öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak "Kudüs'ü Anlamak ve Anlatmak" temalı
Ek-l'de yer alan faaliyetlerin Müdürlüğünüzce titizlikle gerçekleştirilmesi
ve bu etkinliklere ait bilgilerin Ek-2 forma işlenerek, 15 Haziran 2018 tarihine
kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda,
Ercan TÜRK
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