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Kudüs bilinci, okullarda işlenecek

Kudüs'ün tarihi statüsünün önemi okullarda işlenecek
27 Şubat 2018 09:00
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Kudüs bilinci, okullarda işlenecek

Ülke çapında farkındalık oluşturmak amacıyla Kudüs'ün kutsallığı ve tarihi statüsü, tüm ortaöğretim öğrencilerine aktarılacak.

İşte MEB'in illere gönderdiği resmi yazı

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 84037561-821.05-E.3299868 ' 15.02.2018
Konu : Kudüs'ü Anlamak ve Anlatmak

VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Öğrencilerimizin; milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, demokrasi ve insan haklarına saygılı, sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren, yaşadığı dünyaya sahip çıkan, bugüne ve geleceğe fayda sağlayan bireyler olarak yetiştirilmeleri Bakanlığımızın hedef ve öncelikleri arasındadır.

Ülkemizle birlikte tüm dünyada; vicdanın, adaletin, karşılıklı saygının tesisinin ve sürdürülebilmesinin mihenk taşı, üç semavi dinin kutsal mekanlarının bir arada yer aldığı barış içinde yaşandığı Kudüs tüm insanlık için önemli bir değerdir.

Bu itibarla; İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu tarafından 2018 yılı "İslam Dünyası Gençlik Başkenti" olarak ilan edilen Kudüs'ün kutsiyetinin ve tarihi statüsünün önemi konusunda ülke genelinde başta eğitim camiamız olmak üzere toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla tüm ortaöğretim kuramlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak "Kudüs'ü Anlamak ve Anlatmak" temalı Ek-l'de yer alan faaliyetlerin Müdürlüğünüzce titizlikle gerçekleştirilmesi ve bu etkinliklere ait bilgilerin Ek-2 forma işlenerek, 15 Haziran 2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ercan TÜRK
Bakan a.
Genel Müdür

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