'Malul sayılmayan gaziler kısmen ilaç bağımlısı'

Terörle mücadele esnasında yaralanıp vücutlarında kalıcı hasarlar alan 19 bin kişinin gazilik ünvanı alabilmesi için geçen ay başlayan görüşmeler devam ediyor. KARAR'ın gündeme getirdiği 'Malul sayılmayan gaziler' olarak adlandırılan ve asker ile polis dışında aralarında kamu görevlilerinin de olduğu bu kişilerle ilgili düzenleme yapılması beklenirken, geçen ay önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ile görüşen Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Başkanı Mesut Kılıçaslan, hazırladıkları bir raporu Köroğlu'na sundu. Kalp-Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Metin Çakır imzalı raporda malul sayılmayan gazilerin genelde akut iç kanamalar, kemik kırıkları, beyin travması, işitme ve görme kayıpları yaşadıkları aktarıldı. Raporda, hastaların kendi imkanlarıyla başvurdukları sağlık kurumlarında yapılan tedavilerin genelde semptomatik düzeyde ve yetersiz olduğu kaydedildi. Hastaların yıllarca ilaç kullanmak zorunda kalıp, kısmen ilaç bağımlısı olduğunun da vurgulandığı raporda şu ifadeler yer aldı: "Bu hastalar yetkili uzman doktorlar tarafından takip edilmelidirler. Tedavi sonrası devam eden organik ve fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra hastalarda çok belirgin psikolojik ve psikiyatrik semptomlar kronik bir şekilde günümüze kadar, profesyonel bir tedavi olmaksızın sürmektedir.

Uluslararası literatürde, savaş sonrası görülen davranış bozuklukları, post-travmatik-sendrom dediğimiz korku, uyku bozuklukları, sosyal uyum eksiklikleri ile iç dünyasındaki başarısızlıklar ve panik ataklar, savaş hasarı olarak kabul edilmektedir." Diğer yandan, Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Başkanı Kılıçaslan, geçen hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle de de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, 19 bin kişinin durumu Bahçeli'ye iletildi.

KENAN BUTAKIN