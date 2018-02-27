1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Malul sayılmayan gaziler kısmen ilaç bağımlısı'

Malul sayılmayan gazilerle ilgili Cumhurbaşkanlığı'na iletilen sağlık raporunda 19 bin kişinin fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra savaş sonrası görülen travmaları yaşadığı aktarıldı. Resmi olarak gazilik talep eden mağdurların kısmen ilaç bağımlısı olduğu belirtildi
27 Şubat 2018 08:00
Yazdır
'Malul sayılmayan gaziler kısmen ilaç bağımlısı'

Terörle mücadele esnasında yaralanıp vücutlarında kalıcı hasarlar alan 19 bin kişinin gazilik ünvanı alabilmesi için geçen ay başlayan görüşmeler devam ediyor. KARAR'ın gündeme getirdiği 'Malul sayılmayan gaziler' olarak adlandırılan ve asker ile polis dışında aralarında kamu görevlilerinin de olduğu bu kişilerle ilgili düzenleme yapılması beklenirken, geçen ay önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu ile görüşen Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Başkanı Mesut Kılıçaslan, hazırladıkları bir raporu Köroğlu'na sundu. Kalp-Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Metin Çakır imzalı raporda malul sayılmayan gazilerin genelde akut iç kanamalar, kemik kırıkları, beyin travması, işitme ve görme kayıpları yaşadıkları aktarıldı. Raporda, hastaların kendi imkanlarıyla başvurdukları sağlık kurumlarında yapılan tedavilerin genelde semptomatik düzeyde ve yetersiz olduğu kaydedildi. Hastaların yıllarca ilaç kullanmak zorunda kalıp, kısmen ilaç bağımlısı olduğunun da vurgulandığı raporda şu ifadeler yer aldı: "Bu hastalar yetkili uzman doktorlar tarafından takip edilmelidirler. Tedavi sonrası devam eden organik ve fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra hastalarda çok belirgin psikolojik ve psikiyatrik semptomlar kronik bir şekilde günümüze kadar, profesyonel bir tedavi olmaksızın sürmektedir.

Uluslararası literatürde, savaş sonrası görülen davranış bozuklukları, post-travmatik-sendrom dediğimiz korku, uyku bozuklukları, sosyal uyum eksiklikleri ile iç dünyasındaki başarısızlıklar ve panik ataklar, savaş hasarı olarak kabul edilmektedir." Diğer yandan, Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Başkanı Kılıçaslan, geçen hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle de de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, 19 bin kişinin durumu Bahçeli'ye iletildi.

KENAN BUTAKIN

Karar
Bu haber 1,757 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ASKİ: Başkentin suyu sağlıklı ve içilebilir kalitede
27 Şubat 2018 12:28		 Kahraman belediye işçisine para ödülü
27 Şubat 2018 09:48
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
27 Şubat 2018 09:25		 BTK: Baz istasyonlarının şehir dışına kurulması mümkün değil
27 Şubat 2018 09:18
THY ile İÜ arasında iş birliği
26 Şubat 2018 22:57		 JÖH ve PÖH ekipleri Hatay'a ulaştı
26 Şubat 2018 22:02
Sağlıkçılar gönüllü 'Afrin nöbeti'nde
26 Şubat 2018 21:53		 Bilkent Şehir Hastanesi açılışa hazırlanıyor
26 Şubat 2018 21:38
VDK, 323 müfettiş yardımcısını eledi
26 Şubat 2018 14:42		 'Milli Tren' projesinde çalışacak mühendislere 'uygulama' sınavı
26 Şubat 2018 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
re5pective07 1
çizgi film izleyen yetişkin 1
Müşteri hizmetleri yetkilisi 2
2.lig kırmızı grup 1
hastane 2
Moderatörler ile oynanan oyunlar 3
intihar 1
dr.gandalf 1
limonlu su içen ablalar 1
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam