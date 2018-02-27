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Çiftçinin mazot desteği arttı gübre sabit kaldı

2018 yılının ÇKS destekleri belli oldu. Çiftçilere geçen yıl verilen mazot desteği artarken, gübre tarafında rakamlar aynı kaldı. Tarım Bakanı Fakıbaba, "Geçen yılın ortalaması olan 4,70 liralık mazot fiyatının yarısını karşıladık" dedi
27 Şubat 2018 08:15
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Çiftçinin mazot desteği arttı gübre sabit kaldı

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilerin 2018'de alacağı destekler belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 15 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 19 lira, çeltik, pamuk için dekar başına 40 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 44 lira, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar başına 14 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere toplam 18 lira, aspir için dekar başına 12 lirası mazot, 4 lirası gübre üzere 16 lira, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır, patates için dekar başına 19 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 23 lira, kanola (Kolza), soğan, yaş çay, fındık, yem bitkileri ve diğer ürünler için dekar başına 10 lirası mazot, 4 lirası gübre olmak üzere 14 lira, nadas için de 6 liralık mazot desteği verilecek. 2017 yılına göre sadece mazot desteği artış gösterirken, gübre tarafında fiyat aynı kaldı. Ortalamaya bakacak olursak mazot, 7 destek paketi içinde 2 lira arttı. Açıklamaya göre, mazot fiyatlarında artış olması durumunda belirlenen mazot destekleme birim fiyatları, bu yıl içerisinde günlük mazot fiyat artış oranları ortalaması kadar oranda Maliye Bakanlığının uygun görüşüyle artırılarak uygulanacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çiftçilere verilen mazot desteğine ilişkin, "2017'deki mazotun ortalama fiyatı için yılın birinci ayından 12'inci ayına kadar mazot fiyatlarının ortalamasını aldık. Bu 4 lira 70 kuruştu. Biz ne söz vermiştik, 'yarısı bizden' dedik ve bu nedenle 4 lira 70 kuruşun yarısını çiftçilerimize vermeye başladık. Gübre desteğiyle birlikte yaklaşık 2,5 milyar lira cuma gününden itibaren çiftçimize verilmeye başlandı" dedi. Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destekle geçen yılla aynı kaldı. 2017 dönemine göre değişmeyen bir diğer destek organik tarımda, kategorilerine göre dekara 10 ila 100 lira destek sağlanacak. İyi tarım uygulamaları desteklemesi kapsamında meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, örtü altı ve çeltik için dekar başına 10 ila 150 lira arasında destek verilecek. Ayrıca alabalık, çipura, levrek için kilogram başı 25 kuruş desteklenecek.

BAKLİYATA VERİLEN DESTEK 50 KURUŞA ÇIKTI

Bitkisel üretim yapan küçük aile işletmelerinin desteklenmesi uygulamalarında dekara 100 lira, fındık üreticilerine alan bazlı gelir desteği, model kapsamında belirlenen yerlerde yapılan üretimde dekara 170 lira olarak ödenecek. Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi. Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola, aspir, dane mısır, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltiğe verilen destekler geçen yılla aynı kaldı. Kuru fasulyeye, nohuda, mercimeğe verilen destek ise 20 kuruş artarak 50 kuruşa çıktı. Yine zeytinyağı ve yaş çaya ödenen ücrette geçen yılla aynı. Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere verilen fark ödemesine ilave yüzde 50 destek ödenecek. Model kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre ve fark ödemesi desteği verilmeyecek.

HAYVANCILIKTA 2017 RAKAMLARINA DEVAM

Hayvancılık alanında, programlı aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri buzağı için 350 lira, malak için 150 lira, soy kütüğüne kayıtlı buzağı için 500 lira, malak için 400 lira, yurt içinde üretilen ve döl kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına 50 lira, anaç mandalara 250 lira, soy kütüğüne kayıtlı anaç mandalara 400 lira destek ödenecek. Bakanlıkça Yetiştirici Bölgesi olarak belirlenen illerde buzağı ve malaklara 200 lira ilave destek verilecek. Rakamlara göre hayvancılık alanında da destekler sabit kaldı.

KÜÇÜKBAŞ SINIRI 200 ADETE İNDİ

Çoban istihdamı desteği sınırı geçen yıl 250 iken bu yıl en az 200 ve üzeri küçükbaş anaç hayvan üzerinden hesaplanarak 5 bin lira ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliğinde anaç hayvan başına 25 lira ödeme yapılacak. Arı yetiştiricilerine de arılı kovan başına 10 lira, ana arı için 15 lira, damızlık ana arı için ise 40 lira destek sunulacak. Öte yandan ipek böceği yetiştiriciliği de desteklenecek. Belirlenen illerde 100 başa kadar düve alımına, düve bedelinin yüzde 30'u kadar destek olacak. Hastalıklardan ari işletme desteği hayvan başına 450 liraya, hastalıklardan ari ve süt çiftliği sertifikasına sahip olanlara destek 80 liraya çıktı.
Karar
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