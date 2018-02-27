Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik

Öğretmenliği kariyer mesleğine dönüştürmekte ısrarlı olan Milli Eğitim Bakanlığı, "uzman" ve "başöğretmen" statüleri için yeni düzenlemeye gitti. Kariyer sisteminin performans değerlendirmesine dahil edilmesi ile öğrenci ve velilerden tam puan alamayan öğretmenler artık meslekte yükselemeyecek.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, MEB, 2005 yılında öğretmenliğin kariyer mesleğine dönüştürülmesi için başlattığı sürece geri döndü. Bakanlık 13 yıl önce hazırladığı yönetmelik ve sadece bir defa yapılan sınavla öğretmenlere aday, uzman ve başöğretmen unvanlarının verdiği kariyer uygulamasını için yeniden harekete geçti. Öğretmen Strateji Belgesi'nde öngörülen yeni kariyer basamakları, performans değerlendirme sistemi yönetmeliğine dahil edildi. Öğretmenler artık sınavla aldıkları notlar yerine öğrencilerinin notları ile kariyer basamaklarını yükselecek.

Bakanlık, 13 yıl önce hazırlanan "Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği" ile 2006'da yapılan sınavın ardından öğretmenlere uzman ve başöğretmen unvanları verdi. O dönem verilen unvanlarla 'terfi' alan öğretmenlere hala ek ödemeler yapan bakanlık, yoğun tepki çeken ve AYM'ye taşınan sınavı bir daha tekrarlamadı. Yönetmelikteki "öğretmen kadro sayısı içinde uzman öğretmen oranı yüzde 20, başöğretmen oranı yüzde 10'dur" hükmüne karşın, süreç içinde uygulama 5 Milli Eğitim Bakanı eskitse de adım atılamadı. Uygulama kapsamında şu an 1 milyona yakın öğretmenin göreve devam ettiği MEB'de daha önce belirlenmiş 400'e yakın başöğretmen, 100 bine yakın uzman öğretmenin bulunması da kontenjanların ne kadar gerisinde kalındığını da gösterdi.

Basamak sistemi, Öğretmen Strateji Belgesi'nde yeniden gündeme getirilirken, MEB 2018 sonuna kadar öğretmenlerin, gönüllü faaliyetleri ile okul dışı çalışmaları, yapılacak sınavlar, öğretmen akademileri'nde alınacak eğitimler ve öğrenci başarıları gibi ölçütlerle yeni bir kariyer sistemi oluşturmayı hedefledi. Bakanlığın en büyük kriterini ise performans değerlendirme sistemi oluşturdu. MEB'in yönetmelik taslağına göre, yeni sistemde uzman öğretmenlik için son 8 yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az dördünün A başarı düzeyinde, başöğretmenlik için de son 14 yılda yapılan performans değerlendirmelerinden az yedisinin A başarı düzeyinde olması şartını arayacak. A düzeyi 90-100 puan aralığına denk gelmesi ve performans sisteminde öğrenci ve velilerin notunun yüzde 30 oranında belirlenmesinden kaynaklı, öğrencilerin onay vermediği öğretmenler meslekte yükselemeyecek.