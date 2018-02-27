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FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı

ByLock'u 39 bin 504 kez kullandığı tespit edilen Silivri Cezaevi'nde FETÖ'den tutuklu eski polis şefi Yurt Atayün, bir haberde kendisinden "FETÖ'cü polis" diye bahsedildiği için ceza davası açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcı Celal Sarıdere, Yeni Şafak'ta yayınlanan haberdeki imza sahibini polis marifetiyle ifadeye çağırdı
27 Şubat 2018 08:05
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FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı

Yurt Atayün... İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü iken Ergenekon ve Balyoz kumpaslarının temellerini attı. 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası görevden ihraç edildi. "Selam Tevhid'de kumpas", "Tahşiye'de kumpas" davalarında sanık. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve işadamı pek çok kişiyi dinledikleri iddiasıyla Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "VİP dinleme" davasında sanık listesinde. Yarbay Ali Tatar'ın intihara sürüklenmesiyle ilgili soruşturmada şüpheli. Halen Silivri Kapalı Cezaevi'nde tutuklu.

DURUŞMA SAVCISININ MÜTALAASI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Temmuz 2017 tarihli celsede duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında; FETÖ'cü olmadığını, FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını iddia eden Yurt Atayün'ün, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u 39 bin 504 kez kullandığını, bunun BTK tarafından belgelendiğini açıkladı. Bu duruşmaya dair haber, 30 Temmuz 2017 tarihli Yeni Şafak gazetesinde, "İstanbul'da FETÖ'cü polislere yönelik ilk dava olan 'Tahşiyecilere Kumpas' davasında esas hakkındaki mülaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, hainlerin düzenbazlıklarını gözler önüne serdi" şeklinde yer aldı.

'CEZA DAVASI AÇILSIN!'

Yurt Atayün'ün avukatı Serap Bedir, 7 Eylül 2017 tarihli dilekçe ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurup, bu haberde müvekkili Yurt Atayün'e hakaret edildiğini ileri sürerek, haberin imza sahibi Mustafa Fidan, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve İnternet Haber Şefi Ayşe Çolpan hakkıda kamu davası açılarak cezalandırılmalarını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yaşanan 'yetki' tartışmasının ardından İstanbul'da kalan dosya, Savcı Celal Sarıdere'ye havale edildi.

POLİS TUTANAK TUTTU

FETÖ'den Silivri'de tutuklu Yurt Atayün'ün, "Haberde benim için FETÖ'cü denildi, hakarete uğradım. Sorumluların basın yoluyla hakaretten cezalandırılmasını istiyorum" talepli dosyayı ele alan Savcı Celal Sarıdere, 'takipsizlik' vermedi. FETÖ'cü eski polis şefi Yurt Atayün'ün mağduriyet iddiasını ciddiye alan Sarıdere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak polis marifetiyle imza sahibi Mustafa Fidan'ı, hesap vermesi için huzuruna çağırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü'den iki polis, 14 Şubat 2018 günü Yeni Şafak Gazetesi binasına gelerek savcının talebini tebliğ etti. Tutanak altına alınan tebliğ-tebellüğ belgesinde Fidan'ın ifadeye gelmemesi durumunda, zorla getirilme kararı verileceği ifade edildi.

Mustafa Kahraman
Yeni Şafak
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