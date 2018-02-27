|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
Türkiye Kamu-Sen'de 11 sendikanın sekizinde yönetim değişti. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanlığı'na yeniden aday olmayan İsmail Koncuk, 22 Nisan'da yapılacak genel kurulda da Türkiye Kamu- Sen Başkanlığı'nı bırakıyor.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanlığı'na yeniden aday olmayan İsmail Koncuk, 22 Nisan'da yapılacak genel kurulda da Türkiye Kamu-Sen Başkanlığı'nı bırakıyor. Konfederasyona bağlı 11 sendikanın 8'inde de yönetimler değişti.
En fazla üyeye sahip ikinci büyük memur konfederasyonu olan Türkiye Kamu-Sen'de bağlı sendikaların genel kurulları hafta sonunda yapılanlarla birlikte tamamlandı. 11 bağlı sendikadan 3'ünde eski genel başkanlar yeniden seçildi. 8'inde ise yönetimler değişti.
Türk Sağlık-Sen'de Önder Kahveci, Türk Tarım Orman-Sen'de Ahmet Demirci, Türk Haber-Sen'de de Sedat Yılmaz yeniden genel başkanlığa seçilen isimler oldu.
Diğer bağlı 8 sendikada ise yönetim değişti. Türk Enerji- Sen'de Mustafa Tümer yeni genel başkan oldu. Türk Kültür Sanat-Sen'de genel başkanlığa Uğur Yıldırım seçildi. Türk İmar-Sen'de Salih Demir, Türk Yerel Hizmet-Sen'de ise Mustafa Yorulmaz genel başkanlık görevine yeni seçilen isimler oldu. Konfederasyona bağlı Türk Eğitim-Sen, Türk Büro- Sen, Türk Diyanet Vakıf-Sen ve Türk Ulaşım-Sen'in genel kurulları da 24- 25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi. MHP yöneticileri hakkında, "hakaret, tehdit ve şantaj" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Fahrettin Yokuş, Türk Büro-Sen Genel Başkanlığı'na yeniden aday olmadı. Aynı zamanda Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri olan Yokuş'un yerine Osman Eksert genel başkan seçildi. Türk Diyanet Vakıf-Sen'de Nuri Ünal yeni genel başkan oldu. Türk Ulaşım- Sen'de Mustafa Nurullah Albayrak yeni genel başkan seçildi.
Koncuk aday olmadı
Türk Eğitim-Sen'de aynı zamanda Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı da olan İsmail Koncuk yeniden aday olmadı. Koncuk'un yerine Talip Geylan seçildi. Koncuk, 22 Nisan'a kadar Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı'na devam edecek. Koncuk, bu tarihte yapılacak olan genel kurulda ise yeniden konfederasyon genel başkanlığına aday olmayacak. İsmail Koncuk yaptığı açıklamada, "Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığım 22 Nisan tarihine kadar devam edecek, o tarihte 6. genel kurulumuzu yapacağız. O tarihe kadar genel başkan ve sonrasında sorumlu bir insan olarak kamu, ülke ve milletimiz adına son nefesimi verene kadar görüşlerimi söylemeyi sürdüreceğim" dedi.
Bu haber 17,369 defa okundu. 13 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI