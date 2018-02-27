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Bahçeli: Bloklaşmayı CHP başlattı
Kongre öncesi kurmaylarıyla vedalaşan Bahçeli, cepheleşmenin 16 Nisan referandumu öncesi CHP tarafından başlatıldığını, MHP'nin yalnız bırakılmak istendiğini söyledi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart'taki 12. Olağan Büyük Kurultay öncesi MYK'yı son kez topladı. "Milli Duruş Şühedaya Vefa Millete Beka" temalı kurultayın, 18 Mart Zaferi'nin yıldönümünde yapılacağına dikkati çekti ve aday olacağını açıkladı.
YALNIZ BIRAKILMAK İSTENDİK
CHP'den gelen "cepheleşme" tepkilerini değerlendiren Bahçeli, cepheleşmenin 16 Nisan referandumu öncesi CHP tarafından başlatıldığını, MHP'nin yalnız bırakılmak istendiğini belirtti. Bahçeli, "Asıl bloklaşmayı CHP yaptı. CHP, HDP, İP bir araya gelerek o cepheyi konsolide etmeyi planlıyor" dedi. MYK üyeleri ile vedalaşan Bahçeli, üyelere tunçtan yapılmış genel merkez maketini hediye etti. Bahçeli, "MYK'da bazı kopmalar olmuştu. Burada olan bütün MYK üyeleri, karargahımızı evimiz gibi korudunuz" dedi.
Nur Banu Aras
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