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FETÖ Telekom'a da arayüz kurmuş
Hainlerin, sınav sorularını çalmak için ÖSYM'nin kozmik birimi olarak bilinen 'Sır Odası'ndaki bilgisayarlara kurduğu "arayüz" yazılım programını başka kurumlara da kurduğu ortaya çıktı
FETÖ'nün soruları çalmak için ÖSYM'nin kozmik birimi olarak tanımlanan "Sır Odası"ndaki bilgisayarlara kurduğu "arayüz" yazılım programını Türk Telekom'a da yüklediği belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, başlattığı soruşturma kapsamında, örgüt mensupları tarafından kurulan arayüz programıyla FETÖ'nün sınav sorularına ulaşarak örgüt elemanlarına dağıttığı tespit edilmişti. Soruşturma sonucunda aralarında ÖSYM çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheli hakkında "FETÖ üyeliği"nden dava açıldı.
ÇALIŞANI İTİRAF ETTİAncak soruşturma kapsamında yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. ÖSYM'de "hizmet alım" sözleşmeli olan ve söz konusu arayüz programını yükleyen PRONMS log yazılımı kurucusu ve D. şirketi yetkilisi şüpheli Kazım Kargı'nın yanında çalışan bir şüpheli itirafçı oldu. İtirafçı beyanlarında, Kazım Kargı'nın arayüz programını Türk Telekom, Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Emlak gibi başka kurumlardaki bilgisayarlara da yüklediğini söyledi.
KURUMLARA YAZI YAZILDI
Bunun üzerine Ankara Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık aralarında Başbakanlık, MİT, Türk Telekom, Adalet ve İçişleri bakanlıklarının da bulunduğu bütün kamu kurumlarına yazı yazdı. Yazıda, ilgili kurumların böyle bir arayüz programı yüklenip yüklenmediğinin tespit edilmesi talep edildi.
TÜRK TELEKOM KULLANMIŞ
Türk Telekom'un Başsavcılığa gönderdiği cevap yazısında, bir dönem söz konusu programı yüklediklerini ancak daha sonra geri sildiklerini söylediği öğrenildi. Diğer kurumlar ise böyle bir programı kullanmadıklarını belirtti.
Ebru Karatosun
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