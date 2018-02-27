|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
'Şehir hastaneleri'nde işletmeciye hasta garantisi yok
CCN Sağlık CEO'su Murat Bayar 'Şehir hastaneleri' modelinde işletmeciye hasta garantisinin bulunmadığını söyledi.
Yatak kapasitesi bakımından dünyanın 3. büyük hasnatesi olacak Bilkent Şehir Hastanesi, 29 Ekim'e yetiştirilecek.
CCN Sağlık CEO'su Murat Bayar, yatırım safhasında yapılan planlama ile hastaların kampüs içinde zorunlu haller dışında binadan binaya geçmesi gerekmeyeceği vurguladı. Şehir hastaneleri modelinde sanıldığının aksine 'hasta garantisi' olmadığını bildiren Bayar, işletmeci firmanın hastadan doğrudan aldığı bir ücretin de bulunmadığını ifade etti.
Bu haber 8,131 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI