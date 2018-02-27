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'Şehir hastaneleri'nde işletmeciye hasta garantisi yok

CCN Sağlık CEO'su Murat Bayar 'Şehir hastaneleri' modelinde işletmeciye hasta garantisinin bulunmadığını söyledi.
27 Şubat 2018 08:30
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'Şehir hastaneleri'nde işletmeciye hasta garantisi yok

Yatak kapasitesi bakımından dünyanın 3. büyük hasnatesi olacak Bilkent Şehir Hastanesi, 29 Ekim'e yetiştirilecek.

CCN Sağlık CEO'su Murat Bayar, yatırım safhasında yapılan planlama ile hastaların kampüs içinde zorunlu haller dışında binadan binaya geçmesi gerekmeyeceği vurguladı. Şehir hastaneleri modelinde sanıldığının aksine 'hasta garantisi' olmadığını bildiren Bayar, işletmeci firmanın hastadan doğrudan aldığı bir ücretin de bulunmadığını ifade etti.

Dünya
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