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Karayollarında durum
Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kumluca-Kemer-Antalya devlet yolunun 20. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Uzun ve ağır tonajlı araçlar Antalya-Korkuteli-Elmalı güzergahına, diğer araçlar ise Adrasan-Olympos turizm yoluna yönlendiriliyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Doğankent-Torul yolunun 4-36. kilometrelerinde bulunan Günyüzü-2, Günyüzü-1, Elceğiz, Taşlıca, Kürtün, Özkürtün ve Kirazlık tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bugün ve yarın 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.
Manisa-İzmir yolunun 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer şeritten gerçekleştirilecek.
Artvin-Şavşat yolunun 35. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
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