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Benzin'e 11 kuruş zam bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 9-11 kuruş arası zam bekleniyor
27 Şubat 2018 09:15
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Benzin'e 11 kuruş zam bekleniyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 9-11 kuruş arası zam beklendiğini duyurdu. Olası zammın ardından benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul'da 5,57 liradan 5,67 liraya, Ankara'da 5,62 liradan 5,72 liraya, İzmir'de ise 5,58 liradan 5,68 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

Memurlar.Net
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