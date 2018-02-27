1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

BTK: Baz istasyonlarının şehir dışına kurulması mümkün değil

Kimi zaman apartman çatılarında kimi zaman da cami minarelerinde karşımıza çıkan baz istasyonları, insan sağlığına zarar verdiği iddiasıyla sürekli tartışmalara sebep oluyor. Baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasını isteyenlere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) kötü haber geldi. Kurum, düşük güçte çalışan ve kapsanacak bölgedeki abone sayısı da dikkate alınarak belirli bir hücre planlaması çerçevesinde kurulan baz istasyonlarının şehir dışına taşınmasının teknik olarak mümkün olmadığını duyurdu.
27 Şubat 2018 09:18
Yazdır
BTK: Baz istasyonlarının şehir dışına kurulması mümkün değil

BTK, görev alanına giren konularda vatandaşlardan gelen soruları cevaplandırıyor. Kurum, bir vatandaşın 'Baz istasyonlarının şehir dışına kurulmayıp da şehir içlerinin tercih edilmesindeki sebepler nelerdir?' sorusunu cevaplandırdı.

BTK açıklamasında, baz istasyonlarının teknik özellikleri gereği düşük çıkış güçlerinde ve hücresel yapıda çalıştığını hatırlatıldı. Açıklamada; " Mobil cihazlar ile yapılan iletişim, baz istasyonları ile mobil cihazlar arasında karşılıklı olarak gönderilen elektromanyetik dalgalar vasıtasıyla sağlanmaktadır. Mobil cihazlarla yapılan iletişimde, abone baz istasyonuna ne kadar yakın olursa mobil cihaz çıkış gücünü azaltacak ve abonenin daha az elektromanyetik alana maruz kalmasını sağlayacaktır. Ayrıca, baz istasyonları düşük güçte çalıştıklarından ve kapsanacak bölgedeki abone sayısı da dikkate alınarak belirli bir hücre planlaması çerçevesinde kurulması gerektiğinden, baz istasyonlarının şehir dışında kurulması teknik olarak mümkün değildir. Bu nedenlerle baz istasyonları şehir merkezlerine de kurulmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Baz istasyonlarının, cep telefonu abone sayısına bağlı olarak her geçen gün sayılarının artması teknik bir zorunluluk olduğunun vurgulandığı açıklamada, baz istasyonlarının sayılarının artması çıkış güçlerinin daha da azalması anlamına geldiği dile getirildi. Açıklamada şöyle denildi; "Bir baz istasyonu üzerinden sınırlı sayıda abone iletişim kurabilmektedir. İşletmecilerin abone sayılarının artmasına bağlı olarak; arama başarısızlıklarının en düşük seviyede tutulabilmesi ya da kurulan iletişimin kesintisiz olarak devamının sağlanabilmesi için kapsama sağlanan yerlerde de ilave baz istasyonlarının kurulması gerekmektedir. Aksi halde, kapsama alanında olsalar bile kapasitenin dışında kalan aboneler iletişim sağlayamayacaklardır. Şehir merkezlerine kurulan baz istasyonlarının çoğu kapasite artışını sağlamak amacıyla kurulmaktadır."

Kaçak baz istasyonunu ihbar edin

Bir vatandaşın, "Yakınımızdaki baz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak kurulup kurulmadığını nasıl anlayabilirim?" sorusunu da cevaplandıran BTK, baz istasyonlarının kaçak olup olmadığının kontrol edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Herhangi bir baz istasyonuna, yönetmelik hükümlerine göre baz istasyonunun ilgili mevzuata uygun olarak kurulduğunun bir göstergesi olarak BTK tarafından güvenlik sertifikası düzenlenmiş olması gerekmektedir. Söz konusu baz istasyonlarına güvenlik sertifikası düzenlenmiş olup olmadığı hususunda, baz istasyonu sahibi mobil işletmeciden veya bunun mümkün olmaması durumunda BTK bölge müdürlüklerinden bilgi temin edilebilir." denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2,295 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ASKİ: Başkentin suyu sağlıklı ve içilebilir kalitede
27 Şubat 2018 12:28		 Kahraman belediye işçisine para ödülü
27 Şubat 2018 09:48
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
27 Şubat 2018 09:25		 'Malul sayılmayan gaziler kısmen ilaç bağımlısı'
27 Şubat 2018 08:00
THY ile İÜ arasında iş birliği
26 Şubat 2018 22:57		 JÖH ve PÖH ekipleri Hatay'a ulaştı
26 Şubat 2018 22:02
Sağlıkçılar gönüllü 'Afrin nöbeti'nde
26 Şubat 2018 21:53		 Bilkent Şehir Hastanesi açılışa hazırlanıyor
26 Şubat 2018 21:38
VDK, 323 müfettiş yardımcısını eledi
26 Şubat 2018 14:42		 'Milli Tren' projesinde çalışacak mühendislere 'uygulama' sınavı
26 Şubat 2018 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
re5pective07 1
çizgi film izleyen yetişkin 1
Müşteri hizmetleri yetkilisi 2
2.lig kırmızı grup 1
hastane 2
Moderatörler ile oynanan oyunlar 3
intihar 1
dr.gandalf 1
limonlu su içen ablalar 1
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam