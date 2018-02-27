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TSK: Harekatta 2 bin 83 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2083 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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