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Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı

Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı
27 Şubat 2018 09:47
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Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ Oteller Bölgesi'nde hafta sonunda başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kar kalınlığının 141 santimetreye ulaştığı bölgede tipi de etkili oluyor.

Hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfır derece beklenen Uludağ'da, kar yağışının perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Bu arada kar yağışı ve rüzgar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgedeki pistlerde kayak yapılamıyor.
Anadolu Ajansı
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