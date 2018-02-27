|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı
Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ Oteller Bölgesi'nde hafta sonunda başlayan kar yağışı devam ediyor.
Kar kalınlığının 141 santimetreye ulaştığı bölgede tipi de etkili oluyor.
Hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfır derece beklenen Uludağ'da, kar yağışının perşembe gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Bu arada kar yağışı ve rüzgar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgedeki pistlerde kayak yapılamıyor.
Bu haber 880 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI