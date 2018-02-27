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Kahraman belediye işçisine para ödülü

Dereye düşen sokak köpeğini kıyafetleri ile suya atlayarak kurtaran temizlik işçisine para ödülü verildi
27 Şubat 2018 09:48
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Kahraman belediye işçisine para ödülü

- Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde dereye düşen sokak köpeğini, soğuk havaya rağmen kıyafetleri ile suya girerek kurtaran temizlik işçisine Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç para ödülü verdi.

Geçtiğimiz günlerde Oğuzeli ilçesinde Sacır Deresi'ne düşen köpeği gören temizlik işçisi Cemal Arslan, soğuk havaya rağmen kıyafetleri ile suya girmiş ve köpeği akıntıdan kurtarmıştı. Temizlik işçisi, itfaiye ekiplerinin de desteği ile köpeği kurtararak, hayvanseverlerin takdirini kazanmıştı.

Temizlik işçisinin bu davranışını karşılıksız bırakmayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Cemal Arslan ile bir araya gelerek para ödülü verdi. Köpeğin dereye düştüğü anı gördüğünde kendisinin de dayanamadığını anlatan Arslan, "Köpeği suyun içinde görünce kendimi demirlerden içeriye attım ve köpeği kurtardım. Herhangi bir zorluk yaşamadım sadece duygulandım" dedi.

İşçiyi duyarlı davranışı nedeniyle kutlayan Belediye Başkanı Kılıç ise bütün canlıların birlikte hayatı oluşturduğunu belirterek, "Temizlik görevlimiz Sacır Deresi'nde sürüklenen köpeği görünce suya atlıyor. Ve köpeği itfaiye ekipleri gelene kadar kurtarıyor. Cemal arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Kendisi Belediyemizin en çalışkan elemanlarından birisi. Biz dünyamızda bitkiler, hayvanlar ve insanlar ile birlikte yaşamaktayız. Biz canlılar birlikte hayatı oluşturuyoruz. Hem bitkilerimizi hem de hayvanlarımızı korumamız gerekiyor" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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