Zonguldak'ta zehirlenen 2 maden işçisi öldü

- Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen kömür ocağında açığa çıkan gazdan zehirlenen 2 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Merkez Yavuz Sokak mevkisinde ormanlık alanda kömür ocağında çalışan Hayrettin Akdemiroğlu (51) ve Hasan Okumuş (47), açığa çıkan gazdan etkilendi.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis, sağlık ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen tahlisiye ekiplerince ocaktan çıkarılan işçilerin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin metan gazından mı yoksa karbondioksit gazından mı zehirlendiğinin, otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Öte yandan hastanenin önüne gelen işçilerin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Hasan Okumuş'un ağabeyi Zekeriya Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayı sabah saatlerinde öğrendiklerini belirterek, "Bize ocakta bir kaza olduğunu söylediler. Hastaneye geldiğimizde gaz zehirlenmesi olduğunu öğrendik. Kış ihtiyacını karşılamak için ocağa kömür almaya gitmişler. Kazanç amaçlı değil, kışlık ihtiyacını karşılamak için girmişler. Ama daha önce ocağa girip çıkmadıklarını bilmiyoruz. Oğlu Eskişehir'de pilot olmak için okuyordu." diye konuştu