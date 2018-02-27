Borsa, güne 119.000 puanın üzerinde başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 241,84 puan ve yüzde 0,20 artarak 119.033,75 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi de yüzde 0,33 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok değer kazanan yüzde 1,21 ile turizm oldu.

Dün dünya borsalarındaki pozitif hava ve düşüş eğilimindeki döviz kurlarının desteğiyle 118.912,52 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 yükselişle 118.791,91 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 puanın direnç, 116.800 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.