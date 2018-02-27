1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Renault'dan 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine fırsat

Kampanya kapsamında 2018 model Megane Sedan ve Clio HB'in perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyat üzerinden 10 bin lira indirim sağlanıyor
27 Şubat 2018 10:34
Yazdır
Renault'dan 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine fırsat

- Renault, 16 yaş ve üzeri aracını yenilemek isteyen müşterilerine yönelik bir kampanya düzenledi.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen kampanya ile 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve modelde binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyen müşterilere fırsat sunuluyor.

Kampanya kapsamında 2018 model Megane Sedan ve Clio HB'in perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyat üzerinden 10 bin lira indirim sağlanıyor. Şartlar yerine getirildiğinde Clio HB 54 bin 800 lira, Megane Sedan ise 72 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanyada, takasa getirilen aracın bedeli maksimum 10 bin lira olarak değerlendirilecek ve ek bir ödeme söz konusu olmayacak. Stoklarla sınırlı tutulan kampanya, başka bir kampanya veya yasal avantajla birleştirilemeyecek.

Kampanya, 15 Mart 2018'e kadar geçerli olacak.
Anadolu Ajansı
Bu haber 8,886 defa okundu. 3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkinci elde 8 milyon araç satışı bekleniyor
26 Şubat 2018 11:32		 Türkiye yerli otoda Vietnam'a örnek oldu
26 Şubat 2018 06:40
Kar yağmaması en çok onları vurdu! Satışlar düştü
25 Şubat 2018 20:08		 'Otomotiv yan sanayisinde yeni bir yatırımımız olabilir'
25 Şubat 2018 18:09
Sorunu giderilmeyen kusurlu araçlara trafikten men
23 Şubat 2018 09:50		 Geri çağrılan araçlar internette görülecek
22 Şubat 2018 22:18
İkinci el oto satıcıları için kritik düzenleme
21 Şubat 2018 20:20		 Otomotiv satıcıları sigorta şirketi kuracak
20 Şubat 2018 22:00
'Elektrikli otomobillerde ÖTV'ye zam yok'
20 Şubat 2018 13:24		 'Tavan fiyat' gözden geçirilecek
19 Şubat 2018 23:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
re5pective07 1
çizgi film izleyen yetişkin 1
Müşteri hizmetleri yetkilisi 2
2.lig kırmızı grup 1
hastane 2
Moderatörler ile oynanan oyunlar 3
intihar 1
dr.gandalf 1
limonlu su içen ablalar 1
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam