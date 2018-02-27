Renault'dan 16 yaş ve üzeri araç sahiplerine fırsat

- Renault, 16 yaş ve üzeri aracını yenilemek isteyen müşterilerine yönelik bir kampanya düzenledi.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, düzenlenen kampanya ile 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve modelde binek ya da hafif ticari aracını yenilemek isteyen müşterilere fırsat sunuluyor.

Kampanya kapsamında 2018 model Megane Sedan ve Clio HB'in perakende satın alımlarında, anahtar teslim fiyat üzerinden 10 bin lira indirim sağlanıyor. Şartlar yerine getirildiğinde Clio HB 54 bin 800 lira, Megane Sedan ise 72 bin 850 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Kampanyada, takasa getirilen aracın bedeli maksimum 10 bin lira olarak değerlendirilecek ve ek bir ödeme söz konusu olmayacak. Stoklarla sınırlı tutulan kampanya, başka bir kampanya veya yasal avantajla birleştirilemeyecek.

Kampanya, 15 Mart 2018'e kadar geçerli olacak.