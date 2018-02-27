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İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor
Hava sıcaklığının düştüğü kentin bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
- Edirne ve Trakya'da devam eden kar yağışı İstanbul'da da etkili olmaya başladı.
Bir süredir soğuk havanın etkisinde kalan kentte, sıcaklıklar bazı bölgelerde sıfır dereceye kadar düştü.
Parçalı, çok bulutlu havanın görüldüğü kentin bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Kağıthane, Beşiktaş, Başakşehir, Çatalca, Beykoz, Çekmeköy ve Zeytinburnu'nda kar yağışı görülürken, Kadıköy ve Üsküdar'da da karla karışık yağmur yağıyor
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