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2018-TUS ve STS Tıp Doktorluğu soru ve cevapları
ÖSYM'nin internet sitesinde 2018-TUS ve 2018- STS Tıp Doktorluğu soruları ve cevap anahtarı (%10) yayımlandı.
2018-TUS ve 2018- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
25 Şubat 2018 tarihinde uygulanan 2018-TUS ve 2018- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 27 Şubat 2018 tarihinde saat 10.30'dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebileceklerdir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2018-TUS ve STS Tıp Doktorluğu TTBT Testi: Bulunmamaktadır.
2018-TUS ve STS Tıp Doktorluğu KTBT Testi: Bulunmamaktadır.
2018-TUS ve 2018- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2018-TUS ve 2018- STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem)
Temel
Tıp Bilimleri Testi -TTBT (% 10)
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