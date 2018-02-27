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Mendil satan çocuğa taciz iddiasına tutuklama

Adana'da yolda mendil satan 10 yaşındaki kız çocuğu taciz etmeye çalıştığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı
27 Şubat 2018 10:58
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Mendil satan çocuğa taciz iddiasına tutuklama

- Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolda mendil satan kız çocuğunu taciz etmek istediği ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Sinanpaşa Mahallesi'nde 10 yaşındaki K.S, evinin yakınındaki trafik ışıklarında mendil sattığı sırada yanına 2 kişi yaklaştı.

K.S, bu kişilerin kendisiyle konuşmaya başlamasının ardından bağırarak yakınlarından yardım istedi.

Çocuğun yakınları, kovalamaca sonucu 2 kişiden birini yakalayıp darbetmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, çocuğa taciz etmek istediği ileri sürülen A.E'yi (20) gözaltına aldı.

Olay yerinden kaçan 17 yaşındaki S.E. de yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel istismar" iddiasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kız çocuğunun akrabası Hasan P, gazetecilere, K.S'nin yardım istemesi üzerine 2 kişiyi kovaladıklarını, daha sonra zanlılardan birini yakaladıklarını söyledi.
Anadolu Ajansı
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