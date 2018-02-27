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Dışişleri'nden ABD'ye 'Afrin' cevabı
Dışişleri Sözcüsü, "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda sürdürdüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır" dedi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Galloway, "Türkiye ile Afrin hakkında görüşüyoruz" açıklaması yapmıştı
Dışişleri Sözcüsü, "Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda sürdürdüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır" dedi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Galloway, "Türkiye ile Afrin hakkında görüşüyoruz" açıklaması yapmıştı
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