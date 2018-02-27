Dışişleri'nden ABD'ye 'Afrin' cevabı

DANIŞTAY, ÇOK İYİ YERİNE İYİ OLARAK BELİRLENEN 2010 YILI SİCİLİNDE, İDARE MAHKEMESİ KARARINI BOZDU Önceki yıl sicilleri "çok iyi" düzeyde belirlenen öğretim üyesinin sicilinin "iyi" olarak belirlenmesi için hukuken geçerli bir neden ve buna ilişkin bilgi ve belgelerin sunulması gerekir.