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'Taciz suçlarında mağdur ifşa olmuşsa hayatı mahvoluyor'

Başbakan Yardımcısı Akdağ: "En ağır cezayı verseniz bile eğer mağdur ifşa olmuşsa hayatı mahvoluyor, bir takım düzenlemeler yapacağız
27 Şubat 2018 12:15
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'Taciz suçlarında mağdur ifşa olmuşsa hayatı mahvoluyor'

- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocuklara cinsel taciz ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin, "En ağır cezayı verseniz bile eğer mağdur ifşa olmuşsa onun hayatı mahvoluyor. Hem bir takım düzenlemeler yapacağız hem de toplumumuzla basınımız dahil paydaşlığını alacağız" dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akdağ, bir gazetecenin çocuklara cinsel taciz konusunda bazı ülkelerde kimyasal hadım cezasının verildiğini, bazı ülkelerde her ikisinin birden verildiğini hatırlatması üzerine, "Daha karar vermedik. Bu tartışmayı bahsettiğiniz bağlam üzerinden götürmeyi sağlıklı bulmuyorum. Bu çalışılacak konulardan sadece biri. O kadar çok önemli konu var ki. Çocuğun, mağdurun ifşa edilmemesi bu konuların çoğunun üstünde. Tabii ki önlemek için çok ciddi gayret göstereceğiz ama mağdurun ifşa edilmemesi konusu çok önemli, biz de bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz. En ağır cezayı verseniz bile eğer mağdur ifşa olmuşsa onun hayatı mahvoluyor. Hem bir takım düzenlemeler yapacağız hem de toplumumuzla basınımız dahil paydaşlığını alacağız" dedi.
Anadolu Ajansı
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