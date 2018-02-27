|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Sağlık Bakanı Demircan: Kimyasal hadım çalışmalar devam ediyor
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kimyasal hadım konusunda, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ilerledikçe, geliştikçe Başbakan Yardımcımız aracılığıyla paylaşılacaktır" dedi
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Demircan, kimyasal hadım ile ilgili olarak, "Şu anda çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar ilerledikçe, geliştikçe Başbakan Yardımcımız aracılığıyla paylaşılacaktır. En kısa zamanda neticeye ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
Bu haber 482 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI