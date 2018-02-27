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İstanbul'da FETÖ'nün hücre evine baskında 6 kişiden 5'i tutuklandı
Örgütün Tuzla'daki hücre evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı
İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün sözde "mahrem hizmetler" yapılanmasında yönetici olduğu belirlenen B.H.K. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir FETÖ soruşturması kapsamında da aranması bulunan B.H.K'nin Tuzla'daki hücre evinde saklandığını tespit etti.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, toplantı halindeki B.H.K, S.Ö, İ.Ö, S.E, İ.A. ve H.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, B.H.K, S.Ö, İ.Ö, S.E. ve H.E. tutuklanırken İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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