1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ASKİ: Başkentin suyu sağlıklı ve içilebilir kalitede

ASKİ Genel Müdürü Kınacı: Tüm abonelerimiz musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilir çünkü Ankara'mızın suyu sağlıklı ve içilebilir kalitededir
27 Şubat 2018 12:28
Yazdır
ASKİ: Başkentin suyu sağlıklı ve içilebilir kalitede

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, "Tüm abonelerimiz musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilir çünkü Ankara'mızın suyu sağlıklı ve içilebilir kalitededir." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürü Kınacı, Çubuk 2, Kavşakkaya, Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarında incelemelerde bulunarak, uzmanlardan barajlardaki doluluk oranı konusunda ayrıntılı bilgi aldı.

Ankara'daki barajların doluluk oranına ilişkin bilgi aktaran Kınacı, "Başkente su sağlayan 7 barajımız var. Toplam kapasitesi 1 milyar 586 milyon 513 bin metreküp. Ankara'mıza su sağlayan barajlarımızda şu anda 345 milyon 490 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı yüzde 22'ler seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Gerede Projesi tamamlandıktan sonra su sorununun ortadan kalkacağını belirten Kınacı, Ankara'da kısa ve uzun vadede su sıkıntısı beklemediklerini kaydetti.

- "Yağmur yağmazsa yapabilecek bir şeyimiz yok"

Kınacı, vatandaşlara su kullanımında tasarrufa gitmeleri çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımız suyun değerini bilmeli. Ülke genelinde yaşanacak bir kuraklık sonucu tüm yatırımlar ve projeler devre dışı kalabilir. Bu olasılık göz ardı edilmemeli. Biz suyu en verimli ve sağlıklı biçimde Ankaralıların musluklarına taşıma gayreti içerisindeyiz. Eğer yağmur yağmazsa yapabilecek bir şeyimiz yok. Vatandaşlarımızdan gelecek nesillere su kaynaklarımızı sağlıklı bir şekilde miras bırakabilmek için su israfından kaçınmalarını ve su tasarrufu yapmayı asla ihmal etmemelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde de incelemelerde bulunan Kınacı, arıtma tesislerinin çıkışından ve belirlenen birçok farklı noktadan alınan su numunelerinin tahlil edildiğini ifade etti.

Kınacı, ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen içme suyunun kalitesinin tür ve dünya standartlarına uygun olduğunun sürekli tespit edildiğini belirterek, "Tüm abonelerimiz musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilir çünkü Ankara'mızın suyu sağlıklı ve içilebilir kalitededir. Ankara'nın suyu sağlık yönünden hiçbir risk taşımıyor. Kızılırmak'tan zaman zaman destek olarak sağladığımız su, farklı bir lezzet oluşturması dışında sağlık açısından hiçbir sorun teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haber 2,174 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahraman belediye işçisine para ödülü
27 Şubat 2018 09:48		 Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
27 Şubat 2018 09:25
BTK: Baz istasyonlarının şehir dışına kurulması mümkün değil
27 Şubat 2018 09:18		 'Malul sayılmayan gaziler kısmen ilaç bağımlısı'
27 Şubat 2018 08:00
THY ile İÜ arasında iş birliği
26 Şubat 2018 22:57		 JÖH ve PÖH ekipleri Hatay'a ulaştı
26 Şubat 2018 22:02
Sağlıkçılar gönüllü 'Afrin nöbeti'nde
26 Şubat 2018 21:53		 Bilkent Şehir Hastanesi açılışa hazırlanıyor
26 Şubat 2018 21:38
VDK, 323 müfettiş yardımcısını eledi
26 Şubat 2018 14:42		 'Milli Tren' projesinde çalışacak mühendislere 'uygulama' sınavı
26 Şubat 2018 11:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
re5pective07 1
çizgi film izleyen yetişkin 1
Müşteri hizmetleri yetkilisi 2
2.lig kırmızı grup 1
hastane 2
Moderatörler ile oynanan oyunlar 3
intihar 1
dr.gandalf 1
limonlu su içen ablalar 1
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam