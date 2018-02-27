ASKİ: Başkentin suyu sağlıklı ve içilebilir kalitede

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Cumali Kınacı, "Tüm abonelerimiz musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilir çünkü Ankara'mızın suyu sağlıklı ve içilebilir kalitededir." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASKİ Genel Müdürü Kınacı, Çubuk 2, Kavşakkaya, Kurtboğazı ve Çamlıdere barajlarında incelemelerde bulunarak, uzmanlardan barajlardaki doluluk oranı konusunda ayrıntılı bilgi aldı.

Ankara'daki barajların doluluk oranına ilişkin bilgi aktaran Kınacı, "Başkente su sağlayan 7 barajımız var. Toplam kapasitesi 1 milyar 586 milyon 513 bin metreküp. Ankara'mıza su sağlayan barajlarımızda şu anda 345 milyon 490 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı yüzde 22'ler seviyesinde." ifadelerini kullandı.

Gerede Projesi tamamlandıktan sonra su sorununun ortadan kalkacağını belirten Kınacı, Ankara'da kısa ve uzun vadede su sıkıntısı beklemediklerini kaydetti.

- "Yağmur yağmazsa yapabilecek bir şeyimiz yok"

Kınacı, vatandaşlara su kullanımında tasarrufa gitmeleri çağrısında bulunarak, "Vatandaşlarımız suyun değerini bilmeli. Ülke genelinde yaşanacak bir kuraklık sonucu tüm yatırımlar ve projeler devre dışı kalabilir. Bu olasılık göz ardı edilmemeli. Biz suyu en verimli ve sağlıklı biçimde Ankaralıların musluklarına taşıma gayreti içerisindeyiz. Eğer yağmur yağmazsa yapabilecek bir şeyimiz yok. Vatandaşlarımızdan gelecek nesillere su kaynaklarımızı sağlıklı bir şekilde miras bırakabilmek için su israfından kaçınmalarını ve su tasarrufu yapmayı asla ihmal etmemelerini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İvedik İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde de incelemelerde bulunan Kınacı, arıtma tesislerinin çıkışından ve belirlenen birçok farklı noktadan alınan su numunelerinin tahlil edildiğini ifade etti.

Kınacı, ASKİ tarafından şehir şebekesine verilen içme suyunun kalitesinin tür ve dünya standartlarına uygun olduğunun sürekli tespit edildiğini belirterek, "Tüm abonelerimiz musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilir çünkü Ankara'mızın suyu sağlıklı ve içilebilir kalitededir. Ankara'nın suyu sağlık yönünden hiçbir risk taşımıyor. Kızılırmak'tan zaman zaman destek olarak sağladığımız su, farklı bir lezzet oluşturması dışında sağlık açısından hiçbir sorun teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.