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27 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
27 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 27 Şubat 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı Bursa'da kreş çalışanlarına FETÖ gözaltısı İzmir'de Fatih Koleji ve İzmir Üniversitesi sahibi dahil 2 kişi tutuklandı Askeri mahrem soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı Askeri mahrem soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı Adana'da eski hakime FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis FETÖ'den aranan kadın öğretmen ifadesi alınarak serbest bırakıldı FETÖ emniyet yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı Adana'da 34 eski polisin yargılanmasına devam edildi
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