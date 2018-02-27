1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

27 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli

27 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli
27 Şubat 2018 13:00
Yazdır
27 Şubat 2018 tarihi itibariyle haklarında işlem yapılan kamu personeli

15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.

Halkın üzerine ateş açıldı. 179'u sivil, 62'si polis ve 5'i asker olmak üzere toplam 241 vatandaşımız şehit oldu. 2 bin 185 kişi ise yaralandı

Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.

Aşağıda 27 Şubat 2018 tarihinde haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.

FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı Bursa'da kreş çalışanlarına FETÖ gözaltısı İzmir'de Fatih Koleji ve İzmir Üniversitesi sahibi dahil 2 kişi tutuklandı Askeri mahrem soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı Askeri mahrem soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişi serbest bırakıldı Adana'da eski hakime FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis FETÖ'den aranan kadın öğretmen ifadesi alınarak serbest bırakıldı FETÖ emniyet yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı Adana'da 34 eski polisin yargılanmasına devam edildi
Memurlar.Net
Bu haber 7,147 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu: Fabrikaları sata sata bitiremediler
27 Şubat 2018 13:59		 Karamollaoğlu 'Erbakan'ı anlattı
27 Şubat 2018 13:12
Kanal İstanbul için ÇED süreci başladı
27 Şubat 2018 12:57		 'Afrin'de uzaktan kumandalı makineler kullanılacak'
27 Şubat 2018 12:54
Asgari ücret yılın başında ve sonunda aynı olacak
27 Şubat 2018 12:18		 Sağlık Bakanı Demircan: Kimyasal hadım çalışmalar devam ediyor
27 Şubat 2018 12:16
'Taciz suçlarında mağdur ifşa olmuşsa hayatı mahvoluyor'
27 Şubat 2018 12:15		 Salih Müslim için 'takas' iddası yalanlandı
27 Şubat 2018 11:37
CHP, tüzük kurultayı ile önemli değişiklikler yapacak
27 Şubat 2018 11:35		 Dışişleri'nden ABD'ye 'Afrin' cevabı
27 Şubat 2018 11:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 2
Memnet sözlükteki elitizm 2
Sözlüğe yeni katılmak 3
re5pective07 1
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
menemen belediyespor 2
sude 4
İki saattir bir konu açamamak 2
gözlerin 2
dirlik 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam