Çerkes derneklerinden 'Vatanım Sensin' dizisine tepki yağdı

Çerkes Dernekleri Federasyonu, Abhaz Dernekleri Federasyonu ve Birleşik Kafkas Dernekleri Federasyonu'ndan yapılan ortak yazılı açıklamada, "Vatanım Sensin" dizisinde "Dağıstanlı" karakteri ile Çerkes Ethem'in kastedildiği ileri sürüldü.

Açıklamada, tarihle bağdaşmayan, gerçeği yansıtmayan, tamamen düzmece olayları reyting uğruna izleyiciye sunmanın doğru olmadığı vurgulanarak, "Bu bağlamda 'Vatanım Sensin' dizisinde, İstiklal mücadelesi kahramanı Çerkes Ethem'in vatan haini gibi gösterilmesini reddediyor, sorumluları şiddetle kınıyoruz. Kuzey Kafkas toplumu, hem Osmanlı devleti, hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde devletin ve ordunun her kademesinde başarıyla görev almış ve almaya devam etmektedir. Kuzey Kafkas toplumu Osmanlı devletinden Cumhuriyet'e geçiş dönemi olan Kurtuluş mücadelesinde de etkin görev alarak Kuvay-i Milliye ruhunu oluşturmuş, mücadelenin kazanılmasında en etkili unsurlardan biri olmuştur." denildi.

Çerkes Ethem'in kurtuluş mücadelesinin baş aktörlerinden biri olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çerkes Ethem oluşturduğu Kuvay-i Seyyare birliği ile düzenli ordu kurulana dek hem düşmana korku salmış, hem de Mebusan Meclisi'nin koruyucusu olmuştur. Çerkes Ethem'e iade-i itibar yapılması gerekirken, böylesine tarih bilmez bir derlemenin ülke genelinde yayın yapan bir kanalda gösterilmesi Türkiye'de yaşayan Kuzey Kafkas toplumunu rencide etmiştir. 'Vatanım Sensin' dizisinin senaristinden, yapımcısından ve yayıncı kuruluşundan ivedilikle Kuzey Kafkas toplumundan özür dilemesini ve yaptıkları kabul edilemez yanlışı düzeltmelerini bekliyoruz. Tarihin, gerçek karakterlerle anlatıldığı bu dizide 'olay, kurum ve karakterler hayal ürünüdür' diyerek sorumluluktan kaçılacağını düşünmek büyük bir yanılgıdır. Toplumu yanıltan, izleyicide kin duygusu uyandıran, gerçek dışı bu sahneleri Kuzey Kafkas toplumu adına kınıyor, konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz."