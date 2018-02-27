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Yüksek yargı eski üyelerinin yargılamasına devam edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi
27 Şubat 2018 12:57
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Yüksek yargı eski üyelerinin yargılamasına devam edildi

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Danıştay üyesi Mahmut Ersert savunma yaptı. Duruşmaya, sanık Ersert, yakınları ve avukatları katıldı.

Sanık hakkındaki iddianamede, Ersert'in örgüt toplantılarına katıldığı, grup sorumlusu olduğu ve FETÖ talimatıyla Danıştay üyeliğine seçildiği belirtildi.

Savunma için söz verilen sanık Ersert, örgüt talimatıyla Danıştaya üye seçildiği suçlamasını reddetti.

Danıştay seçiminden önce bütün HSYK üyelerini ziyaret ettiğini ve oy istediğini belirten Ersert, kimin kendisine oy verdiğini bilemeyeceğini söyledi.

Aleyhine verilen ifadelere değinen Ersert, bu beyanları verenlerin kendilerini kurtarmayı amaçladıklarını savundu.

İfadelerin doğru olmadığını ileri süren Ersert, eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir'in kendisine ilişkin grup sorumlusu olduğu yönündeki beyanının gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Ersert, "Üyesi olmadığım bir örgütün sorulusu olmam da düşünülemez." dedi. Ersert, eski Danıştay üyesi Vahit Bektaş'ın da kendisinin başka bir cemaatten olduğuna yönelik beyanda bulunduğunu ifade etti.

Üzerine kayıtlı 3 telefon bulunduğunu, bunları kendisi, eşi ve kızının kullandığını anlatan Ersert, telefonla sık görüştüğü kişilerden kayınbiraderi hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü ve takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

İddianamede geçen ve irtibatlı olduğu değerlendirilen sivil imamları tanımadığını savunan Ersert, bu kişilerle hiçbir şekilde, hiçbir yerde bir araya gelmediğini öne sürdü.

İddianamede atılı suça ilişkin somut delil bulunmadığını, iddianamenin soyut ve yoruma dayalı hazırlandığını iddia eden Ersert, şu şekilde savunma yaptı:

"Hiçbir örgütün üyesi değilim, asla olmadım. Suç olacak hiçbir faaliyetim yoktur. Mesleğe başladığımda 'Babam mezardan çıkıp gelse inanmadığım karara imza atmam.' dedim. Hukukun dışına hiç çıkmadım. Kimsenin adamı olmadım. Suçsuz yere cezaevinde yatıyorum. Suçlu olarak cezaevinde yatmak yerine suçsuz olarak haksız yere cezaevinde yatmayı tercih ederim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum."

Sanık Ersert, bu yapıdan hiç haberdar değilmiş gibi savunma yaptığının belirtilmesi üzerine, yapıyla yolunun hiç kesişmediğini ve sosyal ilişki dışında irtibatının olmadığını ileri sürdü.

Yargıtay Savcısı Müslüm Canpolat, sanığın 2014 sonrasındaki tavrının değiştiği yönünde haricen bilgi sahibi olduklarını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının yararına olacağını düşündüklerini söyledi.

Sanık Ersert ise bu yapıdan olanlarla sosyal ilişki dışında irtibatının olmadığını yineledi.

Verilen molanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Buna göre, sanığın tahliye talepleri reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sanık hakkında ifade veren eski Danıştay üyeleri Hamza Eyidemir ve Vahit Bektaş ile eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 4 Haziran'a bırakılması kararlaştırıldı.
Anadolu Ajansı
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