1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit cenazesinde fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Şehit cenazesinin ardından kalp krizi geçiren vatandaştan acı haber geldi
27 Şubat 2018 13:07
Yazdır
Şehit cenazesinde fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli er Cumali Gür'ün cenaze töreninde fenalaşan vatandaş, hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi'nde 22 Şubat'ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Harun Bilgin isimli vatandaş aracının başında kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Bilgin, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalenin ardından hayati tehlikesi devam eden Harun Bilgin Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Harun Bilgin Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan, Manavgat'ta bir içecek fabrikasında depocu olarak çalıştığı bildirilen Harun Bilgin, Aşağı Işıklar Mahallesi'nde defnedilecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haber 2,851 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İkinci cemre suya düştü
27 Şubat 2018 13:56		 Edirne'de 'kar tatili'nin keyfini çocuklar çıkardı
27 Şubat 2018 13:22
Çerkes derneklerinden 'Vatanım Sensin' dizisine tepki yağdı
27 Şubat 2018 12:38		 Oğluna solunum cihazı almak için kitap yazdı
27 Şubat 2018 11:12
İstanbul'da bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor
27 Şubat 2018 10:37		 Zonguldak'ta zehirlenen 2 maden işçisi öldü
27 Şubat 2018 10:06
Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı
27 Şubat 2018 09:47		 Karayollarında durum
27 Şubat 2018 09:07
Çocuk işçi için ev ziyareti yapılacak
27 Şubat 2018 07:35		 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? -Haritalı
27 Şubat 2018 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 2
Memnet sözlükteki elitizm 2
Sözlüğe yeni katılmak 3
re5pective07 1
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
menemen belediyespor 2
sude 4
İki saattir bir konu açamamak 2
gözlerin 2
dirlik 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam