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Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kazanarak 119.014,13 puana çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 0,19 değer kazancıyla 119.014,13 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,68 ile turizm oldu.
Küresel piyasalarda artan risk iştahından bulduğu destekle 119.145,81 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 119.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 puanın direnç, 116.800 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
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