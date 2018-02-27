1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı

Müslüm bugün Prag'da hakim karşısına çıkarıldı. Türkiye'nin iade talebine rağmen Salih Müslüm serbest bırakıldı
27 Şubat 2018 13:20
Yazdır
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı

Türkiye Prag'da gözaltına alınan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslüm'ün iadesi için resmi başvurusunu yaptı. Müslüm'ün geçici olarak tutuklanması da talep edildi.

Pazar günü gözaltına alınan Müslüm hakim karşısına çıkarıldı. Geniş güvenlik önlemleri arasında mahkemeye getirilen PYD eski Eşbaşkanı Salih Müslüm ilk duruşmada mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Türkiye'de hakkında üç ayrı suçtan yakalama kararı olan Müslüm hakkındaki dosyalar Adalet Bakanlığı tarafından Çekya'ya gönderildi.

MÜSLÜM'ÜN FİNLANDİYA VATANDAŞLIĞI BULUNUYOR

Duruşmada Salih Müslüm'in gözaltı süresinin uzatılabileceği veya serbest bırakılabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin iade talebine rağmen Müslüm'ün oturma iznine sahip olduğu Finlandiya'ya gönderilebileceği de konuşuluyor.

Salih Müslüm'ün "siyasi suçlu" olarak değerlendirilebileceği ve Türkiye vatandaşı olmadığı için Ankara'nın iade talebinin reddedilebileceği söyleniyor.

Finlandiya'da oturma izni bulunan Müslüm'ün bu ülkeye ya da başka bir Avrupa ülkesine gönderilebileceği iddia ediliyor.

ADALET BAKANLIĞI'NDA TAKAS İDDİALARINA YALANLAMA

Finlandiya'da oturma izni bulunan Müslüm'ün bu ülkeye ya da başka bir Avrupa ülkesine gönderilebileceği iddia ediliyor.

Çek basını ise Müslüm karşılığında Türkiye'de PKK ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan iki Çek vatandaşının takas edilmek istendiğini yazdı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi için Ankara ile takas görüşmelerine hazır olduğu öne sürüldü.

Takas edilmek istenen kişiler ise Kasım 2016'da Türkiye-Suriye sınırında yakalanan Marketa Vşelihova ve Miroslav Farkas. YPG üyesi iki Çek vatandaşı Türkiye'de duruşma gününü bekliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise takas iddialarını yalanladı.

Adalet Bakanı Gül, "Çekya'dan takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil'' dedi.

BÜYÜKELÇİ'DEN TERÖRE DESTEK UYARISI

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Prag'da gözaltında bulunma sürecine ilişkin, Türkiye'nin arzusunun geçici tutuklanma kararı olduğunu belirterek, "Serbest bırakma kararının verilmesini düşünmek bile istemiyoruz çünkü böyle bir karar verilirse, açık konuşmak gerekirse, bu teröre destek vermek anlamına gelir." dedi.

Büyükelçi Bigalı, "Salih Müslüm cumartesi gecesinden itibaren emniyet müdürlüğü binasında tutuluyor. Bize bugün yargılamanın yapılacağı söylenmişti ancak verdiğimiz belgelerin incelenmesi için savcı bugün inceleme için süre istemiş. Yarın öğleye doğru mahkemeden bir karar çıkmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
NTV
Bu haber 24,325 defa okundu. 26 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu
27 Şubat 2018 14:49		 Kocaeli'de 2 eski öğretmene FETÖ'den hapis
27 Şubat 2018 14:39
FETÖ sanığı 6 eski öğretmene hapis
27 Şubat 2018 14:30		 ByLock'u evin ihtiyaçları için kullanmışlar!
27 Şubat 2018 14:26
Adil Öksüz'ün baldızı ve kayınpederi 3. kez hakim karşısına çıktı
27 Şubat 2018 14:22		 Bank Asya yöneticilerine ilk FETÖ davası
27 Şubat 2018 14:13
Kayseri'de PKK propagandası yapan 5 sanığa hapis
27 Şubat 2018 14:07		 Konya'da 8 FETÖ şüphelisine gözaltı
27 Şubat 2018 14:05
Adana'da 34 eski polisin yargılanmasına devam edildi
27 Şubat 2018 14:02		 ByLock'tan 'himmet' toplayan eski hakime hapis
27 Şubat 2018 13:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 2
Memnet sözlükteki elitizm 2
Sözlüğe yeni katılmak 3
re5pective07 1
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
menemen belediyespor 2
sude 4
İki saattir bir konu açamamak 2
gözlerin 2
dirlik 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam