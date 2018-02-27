Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı

Türkiye Prag'da gözaltına alınan PYD'nin eski Eş Başkanı Salih Müslüm'ün iadesi için resmi başvurusunu yaptı. Müslüm'ün geçici olarak tutuklanması da talep edildi.

Pazar günü gözaltına alınan Müslüm hakim karşısına çıkarıldı. Geniş güvenlik önlemleri arasında mahkemeye getirilen PYD eski Eşbaşkanı Salih Müslüm ilk duruşmada mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Türkiye'de hakkında üç ayrı suçtan yakalama kararı olan Müslüm hakkındaki dosyalar Adalet Bakanlığı tarafından Çekya'ya gönderildi.

MÜSLÜM'ÜN FİNLANDİYA VATANDAŞLIĞI BULUNUYOR

Duruşmada Salih Müslüm'in gözaltı süresinin uzatılabileceği veya serbest bırakılabileceği belirtiliyor. Türkiye'nin iade talebine rağmen Müslüm'ün oturma iznine sahip olduğu Finlandiya'ya gönderilebileceği de konuşuluyor.

Salih Müslüm'ün "siyasi suçlu" olarak değerlendirilebileceği ve Türkiye vatandaşı olmadığı için Ankara'nın iade talebinin reddedilebileceği söyleniyor.

Finlandiya'da oturma izni bulunan Müslüm'ün bu ülkeye ya da başka bir Avrupa ülkesine gönderilebileceği iddia ediliyor.

ADALET BAKANLIĞI'NDA TAKAS İDDİALARINA YALANLAMA

Finlandiya'da oturma izni bulunan Müslüm'ün bu ülkeye ya da başka bir Avrupa ülkesine gönderilebileceği iddia ediliyor.

Çek basını ise Müslüm karşılığında Türkiye'de PKK ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan iki Çek vatandaşının takas edilmek istendiğini yazdı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın Müslüm'ün Türkiye'ye iadesi için Ankara ile takas görüşmelerine hazır olduğu öne sürüldü.

Takas edilmek istenen kişiler ise Kasım 2016'da Türkiye-Suriye sınırında yakalanan Marketa Vşelihova ve Miroslav Farkas. YPG üyesi iki Çek vatandaşı Türkiye'de duruşma gününü bekliyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise takas iddialarını yalanladı.

Adalet Bakanı Gül, "Çekya'dan takas talebi söz konusu değildir. Öyle bir müracaat ya da konu gündemde değil'' dedi.

BÜYÜKELÇİ'DEN TERÖRE DESTEK UYARISI

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslüm'ün Prag'da gözaltında bulunma sürecine ilişkin, Türkiye'nin arzusunun geçici tutuklanma kararı olduğunu belirterek, "Serbest bırakma kararının verilmesini düşünmek bile istemiyoruz çünkü böyle bir karar verilirse, açık konuşmak gerekirse, bu teröre destek vermek anlamına gelir." dedi.

Büyükelçi Bigalı, "Salih Müslüm cumartesi gecesinden itibaren emniyet müdürlüğü binasında tutuluyor. Bize bugün yargılamanın yapılacağı söylenmişti ancak verdiğimiz belgelerin incelenmesi için savcı bugün inceleme için süre istemiş. Yarın öğleye doğru mahkemeden bir karar çıkmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.