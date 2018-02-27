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FETÖ sanığının oğlundan 'babam rütbe alacak' mesajı

FETÖ'nün darbe girişimi soruşturmasında 15 Temmuz'da gözaltına alınan ilk isim olan eski Bursa Jandarma Komutanı albay Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın dosyasına yeni bir delil eklendi
27 Şubat 2018 13:26
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FETÖ sanığının oğlundan 'babam rütbe alacak' mesajı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 15 Temmuz 2016 gecesi gözaltına alınan ilk isim olan eski Bursa Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davaya delil olarak gönderilen WhatsApp yazışmasında, Akkuş'un oğlunun söz konusu gece saatlerinde arkadaşlarına gönderdiği mesajlar dikkati çekti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gönderilen, bir FETÖ zanlısının cep telefonu incelemesi sırasında ortaya çıkan WhatsApp yazışmalarında ilginç detaylar yer aldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen zanlı S.B.Ö'nün ikametinde el konulan cep telefonunun imaj bilgileri üzerinde incelemede, başka bir numaradan gönderilen WhatsApp yazışmasına ait ekran görüntüsüne ulaşıldı.

Darbe girişimi gecesi 02.15'te gönderilen ekran görüntüsünde sözde sıkı yönetim komutanı olan Akkuş'un oğlu M.M.Akkuş'un da bulunduğu tespit edilen WhatsApp grubundaki yazışmalarda, yaşanan gelişmelerin konuşulduğu belirlendi.

Dava dosyasına dahil edilen ve darbe girişimiyle ilgili tanık sıfatıyla mahkemeye getirilmesi için talimat yazılan Akkuş'un oğlu olduğu belirtilen M.M.Akkuş'un, WhatsApp üzerinden 12/TMF adlı sohbet grubunda, 15 Temmuz 23.38'de, "Beyler kazandık, kazandık" mesajını yazdığı, sohbetin bu sözler üzerine geliştiği belirtiliyor.

Delil olarak dosyaya giren yazışmalar şöyle:

"M.M.Akkuş: Beyler kazandık, kazandık.

Ö.G: Altı gündür haber yokmuş diyorlar.

Kullanıcısı bilinmeyen: N'oldu sadece hükümet düştü değil mi?

M.M.Akkuş: Hayır, daha hükümeti teslim almadılar, babam Ankara'da şu an, rütbe alacak. (23.41)

Kullanıcısı bilinmeyen: Ne rütbesi?

M.M.Akkuş: Generallik."

Mahkemeye gönderilen yazıda, "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tespit edilen yazışmalarla ilgili soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca M.M.Akkuş'un tespiti yönünde müzekkere yazıldığı, cevabi yazıda ise konuyla ilgili araştırmada bu şahsın babasının Bursa Jandarma Komutanlığında kıdemli albayken KHK ile meslekten ihraç edilen ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında adli işlem gören şüpheli Yurdakul Akkuş olduğuna dair tespitlerde bulunulduğu" kaydedildi.

MUSTAFA YILMAZ
Anadolu Ajansı
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