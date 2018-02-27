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Süphan dağının zirvesinden Naci Ağbal'a seslendi
Kurum içi defterdarlık uzman yardımcılığı sınavı açılması için Süphan Dağının zirvesinden Maliye Bakanı Naci Ağbal'a seslendi.
Maliye Bakanlığı çalışanları, geçen yıl Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yaptığı açıklamayla, kurumiçi uzmanlık sınavı açılmasında iyice ümitlenmişlerdi.
Ama geçen süre içerisinde bu konuda bir gelişme olmadı.
Bakan Naci Ağbal, memurlar.net'te de gündeme gelen taleplere sessiz kaldı.
Bu kez farklı bir eylem yapıldı. Bir Maliye Bakanlığı çalışanı, Bitlis ili sınırları içerisinde yer alan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'nın zirvesinden, Maliye Bakanı Ağbal'a seslendi.
İşte Süphan Dağının zirvesinden Bakan Ağbal'a yapılan çağrı
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