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Köpeğini araca bağlayıp sürükleyen kişiye 1370 lira para cezası

Edirne'de köpeğini iple aracın arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürürken görüntülenen ve poliste ifadesinin ardından serbest bırakılan sürücü M.K.'ye (57), 1370 lira idari para cezası kesildi. M.K.'den alınan köpek ise Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda koruma altında
27 Şubat 2018 13:35
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Köpeğini araca bağlayıp sürükleyen kişiye 1370 lira para cezası

Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi karayolunda, kullandığı 34 DZ 5142 plakalı kapalı kasa minibüsünün arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen sürücü M.K., dün Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade verdi. Malkara'ya bağlı Haliç köyünde fırıncılık ve lokantacılık yapan M.K., polisteki ifadesinde 20'ye yakın köpek beslediğini ve bir süre önce kaçan köpeği yol üzerinde gördüğünü, geri getirmek için aracının arkasına iple bağladığını söyledi. Maksadının işkence yapmak olmadığını belirten M.K., "Köpeğimi arayıp buldum ve eve getirmek için aracın arkasına bağlayıp yavaş yavaş götürdüm. Kesinlikle işkence yapmadım, çünkü köpek bana ait" dedi.

M.K., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, evrakının daha sonra savcılığa gönderileceği bildirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce M.K.'ye, '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncüsü maddesine muhalefet' suçundan 1370 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu köpek ise şube müdürlüğü ekiplerince M.K.'den alınarak, Keşan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim edildi. Barınak görevlilerince 'Karaburun' ismi verilen 2 yaşındaki Kangal kırması köpeğin kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
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