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Zonguldak'ta doktorun darp edilmesiyle ilgili 4 kişiye gözaltı
Kozlu'da bir doktorun darp edilmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir doktorun darbedilmesine ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'nın, 22 Şubat'ta darbedilmesiyle ilgili yapılan soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, 4 kişiyi daha gözaltına aldı.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bu arada şüphelilerin, olaya ilişkin önceki gün tutuklanan uzman erbaş Mustafa B.'nin yakınları olduğu öğrenildi.
Öte yandan kafasına aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakımda yatan doktor Koca'nın, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
- Olay
Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'dan 22 Şubat'ta haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirmiş, ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, söz konusu kişinin Dr. Koca olduğunu tespit etmişti. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Koca'nın, başına aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu belirtilmişti.
Olaya ilişkin, ekiplerce 25 Şubat'ta gözaltına alınan Mustafa B. ile Tarkan Y., aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
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