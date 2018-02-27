|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Konya'da 8 FETÖ şüphelisine gözaltı
Konya merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 şüpheliden 8'i gözaltına alındı
Konya merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Van, Karaman ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Bu haber 1,271 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI