|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Kayseri'de PKK propagandası yapan 5 sanığa hapis
Kayseri'de sosyal medyadan terör örgütleri PKK/KCK, YPG ve PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan 5 sanığa ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 5 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda N.Y. Y.S, İ.S, E.Ç. ve Y.E. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan dava açıldı.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tek tek ayrı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklar N.Y., Y.S., İ.S., E.Ç., ve Y.E. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık N.Y. sosyal medyada paylaşım yapmadığını, beğeni ve yorum yaptığını ve bunun da suç olmadığını söyledi. Diğer sanıklar da yapılan paylaşımları hatırlamadıklarını iddia ederek beraatlarını istediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz 5 sanığa da 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanıkların sabıkasız oluşu gözetilerek bu cezalar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.
Bu haber 421 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI