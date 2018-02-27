Kayseri'de PKK propagandası yapan 5 sanığa hapis

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 5 şüphelinin evine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda N.Y. Y.S, İ.S, E.Ç. ve Y.E. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan dava açıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tek tek ayrı dosyalarda yargılanan tutuksuz sanıklar N.Y., Y.S., İ.S., E.Ç., ve Y.E. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık N.Y. sosyal medyada paylaşım yapmadığını, beğeni ve yorum yaptığını ve bunun da suç olmadığını söyledi. Diğer sanıklar da yapılan paylaşımları hatırlamadıklarını iddia ederek beraatlarını istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz 5 sanığa da 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Sanıkların sabıkasız oluşu gözetilerek bu cezalar hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.