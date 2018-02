Bank Asya yöneticilerine ilk FETÖ davası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olan ve TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 şüpheli hakkında, ''silahlı terör örgütü kurmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından 15 ila 22,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'ye müzahir kurumlardan olan ve iflasına karar verilen Bank Asya'nın yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmanın bir kısmı tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, bankanın 2011-2013 tarihleri arasında genel müdürlüğünü yapan Abdullah Çelik ve eski genel müdür yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı hakkında ''silahlı terör örgütü yöneticisi olmak'' suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar, diğer bankada farklı birimlerde yöneticilik yapan Ahmet Gökhan Çeviker, Ali Safi, Alparslan Emre Türker, Bülent Güngör, Eken Berber, Ender Şahin Arslan, Eyüp Belen, Eyüp Şeşen, Ferudun Tükenmez, Fuat Akgün, Güngör Avcı, Hasan Gül, Hasan İnan, Hüseyin Sevil, İbrahim Öğüdücü, Kadir Kudret Öcal, Kahraman Bora, Atilla Topçu, Fatih Özkan, Mehmet Fatih Tuzlakoğlu, Kamil Tümer, Murat Kızgın, Naci Manga, Nail Kalay, Nuri İnci, Selçuk Kösebalaban, Telat Altun, Yusuf Çilkoparan, Yusuf Tatar, Zekeriya Tütüncü ve Zihni Zeytun'un ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede, bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen, bir kısmı da tüm aramalara rağmen bulunamayan ve haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında yine eski genel müdür ve yöneticilerinin bulunduğu bazı şüpheliler hakkındaki dosyanın ayrıldığı, bu dosyadaki şüpheliler hakkında ise bir kısmının tutuklu ve burada oluşu nedeniyle dava açılması gerektiği belirtildi.

İddianamede, Bank Asya'nın genel müdür dahil tüm yöneticilerinin 3 Şubat 2015'te Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (BDDK) ile görevden alınıp TMSF tarafından yönetilmeye başlandığı anımsatılarak, 29 Mayıs 2015'ten itibaren ise yapılan araştırmalar sonucunda BDDK'nın kararı ile bankanın tamamen TMSF'ye devrinin gerçekleştiği hatırlatıldı.

- Banka örgütün mali merkezi

FETO/PDY tarafından orgutlu olarak suc gelirinin elde edilmesi, bankacılık sistemine sokulması ve aklanması ile FETO/PDY'ye finansman saglanmasında Asya Katılım Bankası AS'nin orgutun mali yonetiminin merkezi oldugu vurgulanan iddianamede, bankanın resmiyette kurucu ve yoneticileri baskanları olsa da eldeki bilgiler ve kurumsal mali raporlar bankanın FETO/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla kuruldugu, Gülen'in liderliginde ve orgutunce ozellikle 2011 yılı ve sonrasında yonetildigi sonucunun ortaya çıktığı belirtildi.

''Orgutun bankayı kurmasındaki ve yonetmesindeki amacının, orgutun elde ettigi suc gelirlerinin aklanmasında, muhafazasında ve koordinesinde kurumsal bir yapı icerisinde yonetmek oldugu anlasılmaktadır.'' değerlendirmesi yapılan iddianamede, bu amac dogrultusunda kuruldugu anlasılan bankanın, kuruldugu tarihten gunumuze kadar ki donem icerisinde alınan beyanlar ve fiili uygulamalarda 2011 yılına kadar bankacılık kural ve teamulleri icerisinde faaliyet gosterdiği aktarıldı.

- ''Şirinler yöntemi''

Şüpheli Abdullah Çelik'in 2011 yılında bankaya genel mudur olarak atanmasından sonra banka faaliyetlerinin ve bankadaki gorevlere atamaların orgutle iltisaklı/irtibatlı kisilere oncelik tanındıgı yonunde oldugu ifade edilen iddianamede şu değerlendirmeye yer verildi:

''Bankanın ticari/mali baglantıları, ortaklık yapısı, bankacılıkla ortusmeyecek faaliyetleri, orgutle baglantılı kuruluslara yuksek miktarda kredi kullandırması, kullandırılan kredi karsılıgında banka ortagının katılım fonunun rehin alınması, kredilere iliskin geri odemelerin banka ortagının hesabından gelen havalelerle karsılanması, ipotek teminat sorunu, adres beyan muracaat sorunu, geri odemenin kimin yapacagına dair belirsizliklerle kredi kullandırılan kurulusların hesaplarına banka ortaklarınca/calısanlarınca para transferlerin yapılması ve kredi kullandırdıgı kurulusların hesabına 'sirinler yontemi' olarak bilinen aklama yontemiyle birbirleriyle iliskili sahıs/sirket tarafından para transferlerinin yapılması ile meydana gelen supheli islemler, 5549 Sayılı Suc Gelirlerinin Aklanmasının Onlenmesi Hakkında Kanunda belirtilen Mali Sucları Arastırma Kurulu Baskanlıgına bildirmemekle, ilgili mali birimlerin, cumhuriyet savcılıklarının ve adli sorusturmada gorev alan kollugun dikkatinden kacırarak, gorevlilerin orgutun islemis oldugu suclardan elde ettigi gelirlerin mali izlerini surerek, orgutun yapmıs oldugu sucların tespit edilmesinin ve sucun delilleriyle birlikte ortaya konulmasının onune gectigi acıkca anlaşılmıştır.''

İddianamede, bankanın orgut tarafından ozellikle 2011 yılı ve sonrasında kurulus amacına gore orgutsel faaliyet gosterdigi, teror orgutune finansman sagladıgı, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet ettigi, Sermaye Piyasası Kanunu'na gore bankanın ortaklık yapısında bulunan sirketlerin hisse devirleri ile ilgili suphelerin bulunması dolayısıyla Asya Katılım Bankası AS'nin orgutun mali merkezi oldugunun tespit edildiği anlatıldı.

KOM Daire Baskanlıgı, BDDK, MASAK rapor ve evrakları uyarınca, Bank Asya Katılım Bankası'nın FETO yapılanmasındaki konumunun acıklandıgı belirtilen iddianamede, sirket ya da sirketler uzerinde ticari faaliyet goruntusu verilerek bankacılık sistemi ve ozellikle Bank Asya Katılım Bankası'nın kullanılarak suc gelirlerinin aklanma faaliyeti, burs adı altında toplanan suc gelirlerinin bankacılık sistemine sokularak aklanması faaliyeti, suc gelirlerinin bankalar uzerinden kara para aklama yerleri olarak bilinen ulkelere transfer edilmesi, suc gelirlerinin aklanmasında Bank Asya'nın aracı olarak kullanıldıgı faaliyetler, belirtilen kurum raporlarından bahsedilen iddianamede, şüphelilerin söz konusu eylemlerde rolü ve hukuki değerlendirmeleri yer aldı.

- Gülen'in banka için verdiği talimat

İddianamede, 15 Ocak 2014'te ulusal medyada, 14 Ocak 2014'te video paylasım sitesi olan "www.youtube.com"da yayımlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait oldugu iddia edilen 25 Aralık 2013 tarihli bir telefon konusmasında, mezkur sahısla konusan kisinin bankanın likidite durumuna iliskin olarak bilgi verdigi ve cemaat icerisindeki kisiler ile bu kisilerin cevrelerinin bankaya yonlendirilmesi noktasında mezkur sahıstan onay aldıgı ve mezkur sahsın da bu talebe onay verdiginin anlaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca banka tarafından bazı basın ve yayın organlarında yayınlanan haberlerin tekzip edilmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan ozel durum acıklamalarında bu haber ve paylasımlar icin bir acıklama yapılmadıgına dikkati çekilen iddianamede, örgüt elebaşısı Gülen'e ait oldugu iddia edilen bu konusmanın icerigi ile bankadan mevduat cıkısının yogun bir sekilde yasandıgı Aralık 2013-Haziran 2014 arasındaki doneme iliskin yapılan incelemeler neticesinde BDDK raporunda yer verilen tespitler goz onune alındıgında, olagan bankacılık faaliyetleri ile bagdasmayacak sekilde bankaya mevduat yonlendirilmesi yapıldıgı kanaatine varıldığı anlatıldı.

İddianamede, Aralık 2013 - 30 Haziran 2014'te Asya Katılım Bankası nezdinde 334 bin 123 hesabın acıldıgı, hesap acılıslarının 6 Ocak 2014'ten itibaren artıs gosterdigi, en fazla hesap acılısının 30 Ocak 2014'te 6 bin 69 olarak gerceklestigi ifade edildi.

Türkiye'de yasanan 2000 ve 2001 yılı bankacılık krizleri sonrasındaki surecte, hem sektor genelinde hem de Bank Asya'nın mevduat kaleminde bu denli buyuk bir mevduat cıkısının yaşanmadığı vurgulanan iddianamede, acılan hesap sayısındaki artısın bir yonlendirmenin neticesi oldugunun değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, bankanın genel Muduru Ahmet Beyaz, yonetim kurulu baskanı Erhan Birgili ile yonetim kurulu üyeleri Ercument Güler, Zafer Ertan, Mehmet Uruç, Recep Koçak, Mehmet Gözütok ve Ali Celik'e 6 Ocak 2014'te iletilen banka calısanı G.Y'nin gonderdigi, "Affınıza Mahcuben!" konulu elektronik posta mesajının icerigine yer verildi.

Mesajda: "...Bizim iklimimizden bir abim......Bankamız icin seferberlik ilan ettik, aynen 2001'de oldugu gibi, neyimiz varsa namusumuz bildigimiz bankamız icin yarından tezi yok getirecegiz Arkadaslar evini, arabasını satacak, gerekirse baska bankadan kredi cekecek Bankamıza mevduat koyacagız... " ifadeleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu tarihlerde yapılan incelemelerde, bireysel musterilerin Kredi Kayıt Burosu sorguları yapılmak suretiyle baska bankalardan kredi kullandıkları, kullanılan kredi tutarlarının ise bankaya transfer edilmek suretiyle cok sayıda hesap acıldıgının tespit edildigi, soz konusu kredi tutarlarının genellikle 10 bin TL ile 30 bin TL arasında degisiklik gosterdigi, bireysel musterilerin baska bankadan kredi kullanmak suretiyle krediye konu tutarı bankaya transfer etmesinin bankanın likidite riskinin azaltılması amacıyla gerceklestirildiginin dusunüldüğü kaydedildi.

- Müdüre önce mesaj akabinde 711 bin avro

Örgüt elebaşısının talimatının ardından banka yöneticilerinin mesajlarına ve çalışanlar arasındaki bazı e-posta ve mesajlara yer verilen iddianamede, bankanın genel müdürü Ahmet Beyaz'a, R.A. isimli kişinin gönderdiği 11 Ocak 2014 tarihli e posta içeriğinde, "Yaklasık 1,5 ay once CNR Holding Group CFO'su olarak goreve basladım. Camiamızın en onemli kuruluslarından biri olan Bank Asya'nın yasadıgı haksız ve kotu niyetli cabaları bosa cıkartma adına CNR Holding kurulusların finansal nakit akısını bankamızdan gecirerek destek vermek istiyorum... " şeklinde ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

Soz konusu yazısmadan 10 gun sonra o tarihe kadar bankada herhangi bir hesabı olmayan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AS, banka ile surekli is iliskisi tesis ettigi anlatılan iddianamede, banka nezdindeki hesabına 22 Ocak 2014'te 711 bin 500 avro gonderdigi, ayrıca soz konusu yazısmadan 3 gun sonra o tarihe kadar bankada herhangi bir hesabı olmayan CNR Grubu firması Dunya Gıda Hizmetleri Ltd Sti banka ile surekli is iliskisi tesis ettigi firma hesaplarına 3 Şubat 2014 ile 23 Mayıs 2014 arasında toplam 676 bin 331 TL aktardıgı kaydedildi.

- Müşterilerin haberi yok

FETO/PDY'nin Asya Katılım Bankası'na getirdikleri yuklu miktardaki kaynagı acıklanamayan parayı, musteriler bankada yokken hesaplarına yatırdıkları, bu sekilde yatırılan yuklu miktardaki paranın ekonomik sisteme dahil edilerek, bu hesaplar uzerinden yasallastırıldıgı anlatılan iddianamede, yapılan bu islemden musterilerin bir kısmının haberinin olmadıgı veya sonradan banka dekontlarının imzalatıldıgında haberlerinin oldugu, musteri hesaplarına bloke konuldugu, şüpheli banka calısanlarının kaynagını bilmedikleri yuklu paraları hesaplara aktardıkları ve islem yapıldıktan sonra supheli islem bildiriminde bulunmamaları nedeniyle FETO/PDY'ye fon saglanması, toplanması ve aklama faaliyetine istirak ettikleri belirtildi.

İddianamede, bir kısım hesap sahiplerinin hesaplarındaki kendilerine ait olmayan bu paraları baska banka hesabına aktararak yetkili mercileri bilgilendirdigi, musterilerin bilgisi dısında veya bilgisi dahilinde hesaplar uzerinde cok sayıda para giris cıkısları yapılarak yuklu miktarda kara paranın bu sistemle aklandıgının anlaşıldığı ifade edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 24-25 Nisan'da İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına karar verdi.