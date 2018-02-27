1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adil Öksüz'ün baldızı ve kayınpederi 3. kez hakim karşısına çıktı

Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım: Ben devlet ayakta kalsın, ezanlar susmasın, bayrak inmesin diye dua ediyorum
27 Şubat 2018 14:22
Yazdır
Adil Öksüz'ün baldızı ve kayınpederi 3. kez hakim karşısına çıktı

Sakarya'da FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve çıkarıldığı mahkemece ev hapsi alan Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ve tutuklu baldız Emine Şennur Şen, 3. kez hakim karşısına çıktı.

Sakarya'da 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsü sonrasında gözaltına alınan FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri imamı' Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım ile baldızı Emine Şennur Şen, 3. kez hakim karşısına çıktı. Sakarya Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanıklar "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarında yargılanıyor.

Gerçekleşen davada Adil Öksüz'ün kayınpederi Cevat Yıldırım, telefonundan çıkan fotoğrafların ve mesajların kendisine ait olmadığını söyledi. Yıldırım verdiği ifadede, "Okuduğunuz raporda benden elde edilen telefonda gelen mesaj ve fotoğrafları sordunuz. Benim bir tane telefonum var başka telefonum yok. Gözaltına alındıktan sonra telefonuma el konuldu ve incelendi. Daha sonra telefon bana geri verildi. Şifa Kaplıca Evleri adlı whatsapp grubum yoktur. Yeğenlerimden öğrendiğim kadarıyla telefonuna her yerden fotoğraf ve mesaj gelebilirmiş. Adil Öksüz'ün kayınpederi olduğum için evim mühürlendi. Evimiz hiçbir şekilde korunmadı. Evimize herkes girebilme ihtimali var ama benim girmeme izin verilmedi. Dijital raporlarda fotoğrafların ve mesajların benim telefonumdan mı çıktı bilmiyorum. Ev hapsinin kaldırılmasını talep ediyorum. Zira 4 aileyi geçindirmek zorundayım. Kendi kaynaklarım tükenmektedir. Tekrar muayenemi açmak istiyorum. 72 yaşındayım. Tekrar çalışmak istiyorum. Ben Devlet ayakta kalsın, ezanlar susmasın, bayrak inmesin diye dua ediyorum. Bizim başımıza bunu açanların Allah belasını versin" dedi.

"Benim gibi tutuklu ve çocuğu olan kimse yok"

Mahkeme başkanı, Adil Öksüz'ün baldızı Emine Şennur Şen'e raporlara göre telefonundan 814 kere Bylock sinyali alındığını sordu. Şen ise verdiği ifadede, "Bank Asya hesabım 2001 yılında açıldı. Maaş ve kredi kartı hesabı için kullandım. Birikimimi orada tutuyorum. Özellikle bir para artışı yapmadım. Bylock sordunuz. Ben Bylock kullanmadım. Kayıtları inceledim ama bir şey anlamadım. İlk gözaltına alındığım zaman verdiğim ifadede Bylock kullandığım söylendi. Görevliler daha sonra evet yokmuş dediler. Eşimin tahliye edilmesi sonrası beni tekrar gözaltına aldılar ve tekrar Bylock çıktı. Kaçma şüphem yoktur. Ne zaman çağrıldıysam geldim. Eşim tutuklu. Cezaevinde benden daha ağır suçlu olan kişilerin tahliye edildiğini gördüm. Benim gibi tutuklu ve çocuğu olan kimse yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanıkları ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti Baldız Emine Şennur Şen'in tutukluluk halinin devamına, Cevat Yıldırım'ın ise 'Ev Hapsinin' devamına karar vererek davayı ileriki bir tarihe erteledi.

Remzi Şimşek

Anadolu Ajansı
Bu haber 486 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu
27 Şubat 2018 14:49		 Kocaeli'de 2 eski öğretmene FETÖ'den hapis
27 Şubat 2018 14:39
FETÖ sanığı 6 eski öğretmene hapis
27 Şubat 2018 14:30		 ByLock'u evin ihtiyaçları için kullanmışlar!
27 Şubat 2018 14:26
Bank Asya yöneticilerine ilk FETÖ davası
27 Şubat 2018 14:13		 Kayseri'de PKK propagandası yapan 5 sanığa hapis
27 Şubat 2018 14:07
Konya'da 8 FETÖ şüphelisine gözaltı
27 Şubat 2018 14:05		 Adana'da 34 eski polisin yargılanmasına devam edildi
27 Şubat 2018 14:02
ByLock'tan 'himmet' toplayan eski hakime hapis
27 Şubat 2018 13:49		 FETÖ emniyet yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı
27 Şubat 2018 13:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 2
Memnet sözlükteki elitizm 2
Sözlüğe yeni katılmak 3
re5pective07 1
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
menemen belediyespor 2
sude 4
İki saattir bir konu açamamak 2
gözlerin 2
dirlik 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam