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ByLock'u evin ihtiyaçları için kullanmışlar!

FETÖ'nün İYTE yapılanması soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan Kosovalı kadın akademisyen, örgüt mensuplarının ByLock'u "evin ihtiyaçları"nı yazmak için telefonuna yüklediğini öne sürdü
27 Şubat 2018 14:26
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ByLock'u evin ihtiyaçları için kullanmışlar!

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Kosovalı kadın akademisyen, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un, telefonuna evin ihtiyaçlarına ilişkin yazışmalar için yüklendiğini iddia etti.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İstanbul'daki özel bir üniversitede araştırma görevlisi olan Z.B. hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Z.B, ailesinin maddi imkansızlığından dolayı İzmir'de kalabileceği ve rahat ders çalışabileceği ucuz ev aradığını belirtti. Bu süreçte örgüte ait evlerde kaldığını dile getiren Z.B, FETÖ ile ilgili bildiklerini anlatmaya hazır olduğunu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini cumhuriyet savcısını iletti.

Kosova'da başarılı bir öğrenci olduğunu, Türkiye'nin verdiği burslardan yararlanarak İYTE'ye kayıt yaptırdığını bildiren Z.B, kentte birkaç evde kalmasının ardından en son yaşadığı eve kira ücreti ve diğer masraflar dahil 400 lira ödediğini kaydetti. Z.B, örgüt evlerinde sohbetler yapıldığını ancak kendisinin bunlara katılmadığını ve evi genelde uyumak için kullandığını ileri sürdü..

"Bunlar hususi işler, gizli kalması lazım"

Evde kaldığı kişilerin örgüt üyesi olduğunu bilmediğini, telefonuna yüklenen ByLock konusunda da kandırıldığını savunan Z.B, şunları kaydetti:

"ByLock'u Elif adında bir FETÖ üyesi cep telefonuma yükledi. Kaldığım evdeki kızları tanıyan Elif abla, 'Bu zor zamanlardan ben de geçtim. İhtiyaçlarınız olabilir. Size bazı mesajlar yollayacağım. Evin ihtiyaçlarıyla ilgili yazışmaları ve bu mesajları özel bir program yükleyip onun üzerinden gönderirim.' demişti. Niye özel program yüklendiğini sordum. Elif abla, bana 'Bunlar hususi işler, bu yüzden gizli kalması lazım.' dedi. ByLock olduğunu bilmediğim, sonradan öğrendiğim bu programı bu şekilde yükledim. Daha doğrusu Elif abla telefonumu alarak kendisi yükledi. Türkiye'ye daha iyi bir eğitim almak için geldim ancak 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla karşı karşıya kaldım, pişmanım. Onların arasına nasıl katıldım bilmiyorum."

Ömer Süt
Anadolu Ajansı
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