1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ sanığı 6 eski öğretmene hapis

Kırıkkale'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan 6 eski öğretmen, 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı
27 Şubat 2018 14:30
Yazdır
FETÖ sanığı 6 eski öğretmene hapis

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen 6 öğretmene 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan eski öğretmenler Ferhat Duman, Ferhat Burhan, Hüseyin Güneruz, Mustafa Acıelma ve İsmail Serter ile avukatları hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Hümeyra Güni ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

Sanık Güneruz savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek terör örgütü üyesi olmadığını ileri sürdü.

Mahkemeye gelen istihbari bilgilerin hatalar içerdiğini iddia eden Güneruz, kanun dışında hareket ettiğine dair somut delil olmadığını savundu.

Ferhat Duman ise arkadaşının hatırı üzerine sendikaya üye olduğunu, ByLock kullanmadığını ileri sürerek beraatını talep etti.

Mustafa Acıelma da 15 Temmuz'a kadar FETÖ'nün içerisinde yer aldığını ve çok pişman olduğunu belirterek çocukluktan bu yana bildiği her şeyi anlattığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, İsmail Serter'e 7 yıl 6 ay, Ferhat Burhan ve Hüseyin Güneruz'a 7 yıl 2 ay 7'şer gün, Ferhat Duman ve Hümeyra Güni'ye 6 yıl 8'er ay, Mustafa Acıelma'ya 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 1,031 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurdu
27 Şubat 2018 14:49		 Kocaeli'de 2 eski öğretmene FETÖ'den hapis
27 Şubat 2018 14:39
ByLock'u evin ihtiyaçları için kullanmışlar!
27 Şubat 2018 14:26		 Adil Öksüz'ün baldızı ve kayınpederi 3. kez hakim karşısına çıktı
27 Şubat 2018 14:22
Bank Asya yöneticilerine ilk FETÖ davası
27 Şubat 2018 14:13		 Kayseri'de PKK propagandası yapan 5 sanığa hapis
27 Şubat 2018 14:07
Konya'da 8 FETÖ şüphelisine gözaltı
27 Şubat 2018 14:05		 Adana'da 34 eski polisin yargılanmasına devam edildi
27 Şubat 2018 14:02
ByLock'tan 'himmet' toplayan eski hakime hapis
27 Şubat 2018 13:49		 FETÖ emniyet yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı
27 Şubat 2018 13:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Zina yasağı yeniden gelmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
ÖSYM sınavlarında görev alan polislerin ücreti arttı
Öğrencinin vereceği notla uzman öğretmenlik
Hekimler 'güvenlik soruşturması'na takıldı
Destekleme kurslarında kimler öncelikli olarak görevlendirilir?
Çekya, Salih Müslüm'i ilk duruşmada serbest bıraktı
FETÖ'cü TEM Müdürü tahliye edildi, ABD'ye kaçtı
Sınavı kazananlar 'Hazine personeli' olunca ortalık karıştı
FETÖ'cü başvurdu. Savcı, gazeteciyi ifadeye çağırdı
Kamu Sen'de 8 sendikanın başkanı değişti
Şeker fabrikası çalışanlarının özlük hakları korunacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sevgililer gününü sözlükte geçiren yazar 2
Memnet sözlükteki elitizm 2
Sözlüğe yeni katılmak 3
re5pective07 1
yazarların şu an dinlediği şarkı 1
menemen belediyespor 2
sude 4
İki saattir bir konu açamamak 2
gözlerin 2
dirlik 1
SON İLANLAR
İstanbul Fatih SYDV Personel Alım İlanı
Döğer Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kılıçarslan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Tınaztepe Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Belediyesi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Polisevi İşçi Alım İlanı
Yenipazar Akçay Sol Sahil Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Belkız Nizip Pompaj Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Çankırı Belediyesi İçşi Alım İlanı
Serenli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam